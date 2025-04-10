Последствия атаки на Николаев (фото)

Ночной обстрел Николаева — есть пострадавшие (фото)
Ночью на 10 апреля враг атаковал Николаев БпЛА типа Shahed 131/136. В результате падения обломков и действия взрывной волны повреждены девять многоквартирных домов, есть пострадавшие.
Об этом сообщает глава Николаевской военной администрации Виталий Ким.
Пострадавшие от атаки
Из-за шахедной атаки были ранены 10 человек. В данный момент 29-летняя женщина и 59-летний мужчина находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Остальным пострадавшим помощь оказана амбулаторно.
Последствия атаки
В результате атаки кроме жилых домов были повреждены три автомобиля, 30 гаражей и административное здание. Также возникли пожары в квартирах, которые оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.
Николаевская область
Враг дважды атаковал дронами типа FPV и дальнобойной артиллерией Куцурубскую громаду. В результате в селе Дмитровка Николаевского района был также поврежден многоквартирный дом.
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