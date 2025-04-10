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Ночной обстрел Николаева — есть пострадавшие (фото)

10 апреля 2025 09:33
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Последствия атаки на Николаев (фото)
Пострадавший дом с неба. Фото: Николаевская ОГА
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Ночью на 10 апреля враг атаковал Николаев БпЛА типа Shahed 131/136. В результате падения обломков и действия взрывной волны повреждены девять многоквартирных домов, есть пострадавшие.

Об этом сообщает глава Николаевской военной администрации Виталий Ким.

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Пострадавшие от атаки

Из-за шахедной атаки  были ранены 10 человек. В данный момент 29-летняя женщина и 59-летний мужчина находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Остальным пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

Последствия атаки

В результате атаки кроме жилых домов были повреждены три автомобиля, 30 гаражей и административное здание. Также возникли пожары в квартирах, которые оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.

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Пострадавший дом. Фото: Николаевская ОГА
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Выбитое стекло. Фото: Николаевская ОГА
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Сожженное авто. Фото: Николаевская ОГА

Николаевская область

Враг дважды атаковал дронами типа FPV и дальнобойной артиллерией Куцурубскую громаду. В результате в селе Дмитровка Николаевского района был также поврежден многоквартирный дом.

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Разбитые волной балконы. Фото: Николаевская ОГА

Напомним, недавно мы писали о китайском пленном. А также о ситуации с СЗЧ в армии.

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