Последствия атаки на Николаев (фото)

Пострадавший дом с неба. Фото: Николаевская ОГА

Ночью на 10 апреля враг атаковал Николаев БпЛА типа Shahed 131/136. В результате падения обломков и действия взрывной волны повреждены девять многоквартирных домов, есть пострадавшие.

Об этом сообщает глава Николаевской военной администрации Виталий Ким.

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Пострадавшие от атаки

Из-за шахедной атаки были ранены 10 человек. В данный момент 29-летняя женщина и 59-летний мужчина находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Остальным пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

Последствия атаки

В результате атаки кроме жилых домов были повреждены три автомобиля, 30 гаражей и административное здание. Также возникли пожары в квартирах, которые оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Пострадавший дом. Фото: Николаевская ОГА

Выбитое стекло. Фото: Николаевская ОГА

Сожженное авто. Фото: Николаевская ОГА

Николаевская область

Враг дважды атаковал дронами типа FPV и дальнобойной артиллерией Куцурубскую громаду. В результате в селе Дмитровка Николаевского района был также поврежден многоквартирный дом.

Разбитые волной балконы. Фото: Николаевская ОГА

Напомним, недавно мы писали о китайском пленном. А также о ситуации с СЗЧ в армии.