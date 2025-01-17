Наслідки нічного обстрілу Одещини 17 січня, фото

Нічний обстріл Одещини — з'явилися фото наслідків
У ніч проти п'ятниці, 17 січня, росіяни атакували Ізмаїльський район ударними безпілотниками. На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Що відомо
За словами очільника області, ціллю окупантів була припортова інфраструктура Подунав'я. Через обстріл постраждали фасади будівель та житловий будинок.
"На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини", — розповів Олег Кіпер.
В Одеській обласній прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину.
Зазначимо, що тривогу на Одещині оголосили о 00:05. Вона тривала до 3:17. Повітряні Сили повідомляли про рух ворожих безпілотників у напрямку Ізмаїла.
Нагадаємо, вчора росіяни атакували дронами Харків. Також сили ППО працювали у Києві.
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