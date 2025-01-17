Наслідки нічного обстрілу Одещини 17 січня, фото

Наслідки обстрілу росіянами Одещини. Фото: Одеська прокуратура

У ніч проти п'ятниці, 17 січня, росіяни атакували Ізмаїльський район ударними безпілотниками. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Що відомо

За словами очільника області, ціллю окупантів була припортова інфраструктура Подунав'я. Через обстріл постраждали фасади будівель та житловий будинок.

Наслідки обстрілу росіянами Одещини. Фото: Одеська прокуратура

"На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини", — розповів Олег Кіпер.

Наслідки обстрілу росіянами Одещини. Фото: Одеська прокуратура

В Одеській обласній прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

Зазначимо, що тривогу на Одещині оголосили о 00:05. Вона тривала до 3:17. Повітряні Сили повідомляли про рух ворожих безпілотників у напрямку Ізмаїла.

Нагадаємо, вчора росіяни атакували дронами Харків. Також сили ППО працювали у Києві.