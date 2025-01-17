Последствия ночного обстрела Одесской области 17 января, фото

Последствия обстрела россиянами Одесской области. Фото: Одесская прокуратура

В ночь на пятницу, 17 января, россияне атаковали Измаильский район ударными беспилотниками. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

Читайте также:

Сообщение об обстреле. Фото: скриншот

Что известно

По словам главы области, целью оккупантов была припортовая инфраструктура Подунавья. Из-за обстрела пострадали фасады зданий и жилой дом.

Последствия обстрела россиянами Одесской области. Фото: Одесская прокуратура

"На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области", — рассказал Олег Кипер.

Последствия обстрела россиянами Одесской области. Фото: Одесская прокуратура

В Одесской областной прокуратуре начали досудебное расследование по факту военного преступления.

Отметим, что тревогу в Одесской области объявили в 00:05. Она продолжалась до 3:17. Воздушные Силы сообщали о движении вражеских беспилотников в направлении Измаила.

Напомним, вчера россияне атаковали дронами Харьков. Также силы ПВО работали в Киеве.