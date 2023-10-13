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Нідерланди допоможуть Україні у відбудові міст, — Рютте під час візиту до Одеси

13 жовтня 2023 19:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Нідерланди допоможуть Україні у відбудові міст
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Нідерланди виділять на допомогу Україні понад 100 мільйонів євро. Це вже третій транш від початку цього року, який йтиме на відбудову та реорганізацію постраждалих від війни регіонів. 

Про це під час брифінгу 13 жовтня в Одесі повідомив прем'єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте. 

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За його словами, ці гроші допоможуть Україні залучити інвесторів у майбутньому та пришвидшити відбудову у майбутньому.

"Гроші будуть спрямовані на закупівлю газу та постачання матеріалів для електропостачання країни, що особливо важливо. Також вони будуть витрачені на підтримку нещодавно звільнених територій та всю технічну допомогу МВФ для України", — сказав Рютте. 

Військові навчання ЗСУ

Прем'єр Нідерландів зазначив, що на території їхньої країни наразі проходять підготовку українські військові різних спеціалізацій. Зокрема, є пілоти, які навчаються на F-16 та опановують інші види озброєнь.

"Я не хочу говорити ворогам надто багато, але скажу, що ми працюємо над допомогою вашій країні", — додав Марк Рютте. 

Нагадаємо, 11 жовтня, Президент України Володимир Зеленський виступав на засіданні Рамштайн. Там він наголосив на перемозі України, а також на необхідних засобах оборони, щоб пережити зиму. 

Ще раніше ми писали про створення бази тренування пілотів винищувачів F-16. Вона розташовується на території Румунії, за погодження першої та Нідерландів. 

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