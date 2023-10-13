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Нидерланды помогут Украине в восстановлении городов, — Рютте во время визита в Одессу

13 октября 2023 19:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Нидерланды помогут Украине в восстановлении городов
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Нидерланды выделят в помощь Украине более 100 миллионов евро. Это уже третий транш с начала этого года, который пойдет на восстановление и реорганизацию пострадавших от войны регионов.

Об этом на брифинге 13 октября в Одессе сообщил премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте.

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По его словам, эти деньги помогут Украине привлечь инвесторов в будущем и ускорить восстановление в будущем.

"Деньги будут направлены на закупку газа и поставку материалов для электроснабжения страны, что особенно важно. Также они будут потрачены на поддержку недавно освобожденных территорий и всю техническую помощь МВФ для Украины", — сказал Рютте.

Военные учения ВСУ

Премьер Нидерландов отметил, что на территории их страны проходят подготовку украинские военные разных специализаций. В частности, есть пилоты, которые учатся на F-16 и овладевают другими видами вооружений.

"Я не хочу говорить врагам слишком много, но скажу, что мы работаем над помощью вашей стране", — добавил Марк Рютте.

Напомним, 11 октября Президент Украины Владимир Зеленский выступал на заседании Рамштайна. Там он отметил победу Украины, а также необходимые средства обороны, чтобы пережить зиму.

Еще раньше мы писали о создании базы тренировки пилотов истребителей F-16. Она располагается на территории Румынии, при согласовании первой и Нидерландов.

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