Україна отримала криміналістичну лабораторію від Нідерландів

Нідерланди передали Україні мобільну лабораторію для судмедекспертизи
Нідерланди передали Україні унікальну криміналістичну лабораторію, здатну допомогти у збиранні доказів і проведенні експертиз щодо воєнних злочинів. Лабораторія є мобільною і може працювати ближче до лінії фронту.
Про це на пресконференції в Одесі повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін.
"Це ще один приклад того, що наше співробітництво — це не тільки теорія, а воно, це співробітництво, має абсолютно чіткі практичні виміри. Хотів би також згадати візити вже експертів з Нідерландів, які разом з нашими прокурорами-слідчими також проводили експертизи й документували воєнні злочини", — сказав Костін.
Він також наголосив, що українські прокурори-слідчі разом з експертами з Нідерландів проводять експертизи та документують воєнні злочини. Візити експертів з Нідерландів продовжуються, і їхня підтримка залишається постійною.
"Я відчуваю, як генеральний прокурор, що наші команди співпрацюють з колегами з Нідерландів за цим напрямком практично в щоденному режимі. Це говорить про те, що робота відбувається постійно і вона ґрунтується вже на тих досягненнях, які ми маємо", — зазначив генпрокурор.
Нагадаємо, Нідерланди та Україна разом з іншими міжнародними партнерами працює над зміцненням системи розслідувань воєнних злочинів РФ. Буде вестися докладна документація усіх вчинених злочинів та розшук зниклих осіб.
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