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Нидерланды передали Украине мобильную лабораторию для судмедэкспертизы

7 июля 2024 18:36
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Украина получила криминалистическую лабораторию от Нидерландов
Девушка внимательно смотрит на экран монитора. Фото иллюстративный: МВД
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Нидерланды передали Украине уникальную криминалистическую лабораторию, способную помочь в сборе доказательств и проведении экспертиз по военным преступлениям. Лаборатория мобильна и может работать ближе к линии фронта.

Об этом на пресс-конференции в Одессе сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

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"Это еще один пример того, что наше сотрудничество это не только теория, а оно, это сотрудничество имеет абсолютно четкие практические измерения. Хотелось бы также вспомнить визиты уже экспертов из Нидерландов, которые вместе с нашими прокурорами-следователями также проводили экспертизы и документировали военные преступления", — сказал Костин.

Он также подчеркнул, что украинские прокуроры-следователи вместе с экспертами из Нидерландов проводят экспертизы и документируют военные преступления. Визиты экспертов из Нидерландов продолжаются, и их поддержка остается постоянной.

"Я чувствую, как генеральный прокурор, что наши команды сотрудничают с коллегами из Нидерландов по этому направлению практически в ежедневном режиме. Это говорит о том, что робот происходит постоянно и она основывается уже на достижениях, которые мы имеем", — отметил генпрокурор.

Напомним, Нидерланды и Украина вместе с другими международными партнерами работают над укреплением системы расследований военных преступлений РФ. Будет вестись подробная документация всех совершенных преступлений и розыск пропавших лиц.

Одесса война Нидерланды Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

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