Німеччина обіцяє підтримку Україні у конфлікті з Польщею, — деталі

Розсипане українське зерно. Фото: з відкритих джерел

Німеччина підтримує Україну на всіх фронтах: не лише у військовій справі, але й у гуманітарній та сільськогосподарській. Це стосується в першу чергу торговельного спору на українсько-польському кордоні.

Про це під час пресбрифінгу в Одесі повідомила очільниця німецького МЗС Анналена Бербок.

Польща блокує українське зерно

Бербок висловила глибоку занепокоєність щодо ситуації на українсько-польському кордоні. Вона зазначила, що польсько-українські відносини є важливими для Європи.

"Польща належить до найбільших прихильників України, тому треба уважно стежити за тим, аби уряди цих країн не роз’єднувалися. Треба уважно дивитися, хто стоїть на кордоні, хто блокує", — сказала Бербок.

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок. Фото: Новини.LIVE

Голод як зброя

Вона також звернула увагу на те, що голод використовують як зброю проти України. Міністерка засудила дії польських перевізників, які викидають зерно на дорогу.

"Коли я бачу маленьке горнятко зерна в Одеському порту, необхідне для людей, хочу зауважити, що означає – викидати зерно на дорогу… Тому польським і українським колегам я хочу побажати, щоб це професійно обговорювалося", — додала вона.

Бербок закликала до діалогу між Україною та Польщею, а також до втручання Європейського Союзу, щоб врегулювати торговельний спір. Вона підкреслила, що Німеччина залишається солідарною з Україною і готова надати їй будь-яку необхідну підтримку.

Реакція українського МЗС

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що європейська сільськогосподарська політика зараз під загрозою і викликана трьома факторами: економічними труднощами фермерів, маніпуляціями з боку російських спецслужб та провокаціями.

"Це викликано цілим комплексом економічних проблем, і Україна не є найбільшою проблемою у цій кризі. Друге – це використання цих проблем російськими спецслужбами й пропагандою для спрямування гніву на Україну. Ми й польська сторона бачимо, що Росія розкручує цей сегмент. Ну і третє — це провокації, які загострюють ситуацію", — сказав Дмитро Кулеба.

Він додав, що якби не було провокацій з розсипання українського зерна і виступів з закликами до Путіна, то ці проблеми з Польщею можна було б спокійніше вирішити.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: Новини.LIVE

Ситуація на українсько-польському кордоні

З 6 листопада на кордоні з Польщею триває акція протесту та блокування руху з боку польських перевізників. Ситуація загострилась, і уже 20 лютого польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежено або повністю заблоковано.

Крім того, польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика — Шегині" та розсипали українське зерно з вантажного вагона на колії. Відомо, що потяг прямував транзитом до Німеччини.

Пізніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що прикордонні переходи з Україною, ділянки автомобільних і залізничних доріг внесуть до переліку об'єктів критичної інфраструктури для дозволу пропускати військову та гуманітарну допомогу.