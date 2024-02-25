Германия обещает поддержку Украине в конфликте с Польшей, — подробности

Рассыпано украинское зерно. Фото: из открытых источников

Германия поддерживает Украину на всех фронтах: не только по военному делу, но и по гуманитарному и сельскохозяйственному. Это касается, в первую очередь, торгового спора на украинско-польской границе.

Об этом во время пресс брифинга в Одессе сообщила глава немецкого МИД Анналена Бербок.

Польша блокирует украинское зерно

Бербок выразила глубокую обеспокоенность по поводу ситуации на украинско-польской границе. Она отметила, что польско-украинские отношения важны для Европы.

"Польша принадлежит к крупнейшим сторонникам Украины, поэтому нужно внимательно следить за тем, чтобы правительства этих стран не разъединялись. Надо внимательно смотреть, кто стоит на границе, кто блокирует", — сказала Бербок.

Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото: Новини.LIVE

Голод как оружие

Она также обратила внимание на то, что голод используют как оружие против Украины. Министр осудила действия польских перевозчиков, которые выбрасывают зерно на дорогу.

"Когда я вижу маленькую чашку зерна в Одесском порту, необходимую для людей, хочу заметить, что значит – выбрасывать зерно на дорогу… Поэтому польским и украинским коллегам я хочу пожелать, чтобы это профессионально обсуждалось", — добавила она.

Бербок призвала к диалогу между Украиной и Польшей, а также к вмешательству Европейского Союза, чтобы урегулировать торговый спор. Она подчеркнула, что Германия остается солидарной с Украиной и готова предоставить ей любую необходимую поддержку.

Реакция украинского МИД

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что европейская сельскохозяйственная политика сейчас под угрозой и вызвана тремя факторами: экономическими трудностями фермеров, манипуляциями со стороны российских спецслужб и провокациями.

"Это вызвано целым комплексом экономических проблем, и Украина не является самой большой проблемой в этом кризисе. Второе – это использование этих проблем российскими спецслужбами и пропагандой для гнева на Украину. Мы и польская сторона видим, что Россия раскручивает этот сегмент. Ну и третье — это провокации, которые обостряют ситуацию", — сказал Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что если бы не было провокаций по рассыпанию украинского зерна и выступлений с призывами к Путину, эти проблемы с Польшей можно было бы спокойнее решить.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Новини.LIVE

Ситуация на украинско-польской границе

С 6 ноября на границе с Польшей проходит акция протеста и блокирование движения со стороны польских перевозчиков. Ситуация обострилась, и уже 20 февраля польские протестующие начали полную блокаду украинской границы, в результате чего движение транспорта почти на всех КПП ограничено или полностью заблокировано.

Кроме того, польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика — Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на пути. Известно, что поезд следовал транзитом в Германию.

Позже премьер-министр Польши Дональд Туск, заявил, что пограничные переходы из Украины, участки автомобильных и железнодорожных дорог внесут в перечень объектов критической инфраструктуры для разрешения пропускать военную и гуманитарную помощь.