Нова форма військового квитка — що зміниться для одеських призовників

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

В Україні розпочалося впровадження нової системи військової обліковки, яка передбачає оновлення військових документів та використання електронного реєстру "Оберіг". Ці зміни мають забезпечити швидкий доступ до інформації про призовників та резервістів.

Про це повідомив представник Генерального штабу Збройних сил України, полковник Юрій Глущенко в інтерв'ю Radio NV.

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Що передбачає нова обліковка

"Оновлені дані через електронний кабінет потрапляють у Єдиний державний реєстр. У разі зупинення такого громадянина на вулиці чи в іншому місці для перевірки його військово-облікового документа працівниками ТЦК працівники мають змогу приєднатися до Реєстру та з’ясувати ситуацію щодо оновлення даних громадянина", — зазначив він.

Юрій Галущенко також повідомив, що якщо призовник оновив дані, то до нього не буде жодних питань. Окрім цього, він також зазначив, вищезазначені зміни мають спростити процес мобілізації.

Інформація за штрих-кодом

Представник Генштабу повідомив, що наразі особлива увага приділяється використанню штрих-кодів у військових квитках. У деяких вони уже вклеєні, за допомогою кода можна буде швидко перевіряти інформацію про військово-облікові документи.

Якою буде нова форма військово-облікових документів

За словами Юрія Галущенка, нова форма військово-облікових документів буде стандартизована для всіх військовозобов'язаних, резервістів та призовників. Нормативно-правова база для цього вже опрацьовується і громадянам, які поки що не мають військово-облікових документів, будуть видаватися документи нового зразка. Представник Генштабу зазначив, що усі попередні військово-облікові документи залишаються чинними, але в них будуть внесені відповідні відмітки, що підтверджують їхню дійсність.

Нагадаємо, закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року, не тільки змінює статус багатьох громадян, але і викликає низку питань щодо процесу мобілізації сам по собі. Зараз під ТЦК вишиковуються черги з чоловіків, які хочуть оновити свої дані, але інколи в них це триває більше, ніж декілька днів.