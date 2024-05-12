Новая форма военного билета — что изменится для одесских призывников

Военнослужащие ВСУ. Фото: Новини.LIVE

В Украине приступили к внедрению новой системы военной учетки, которая предусматривает обновление военных документов и использование электронного реестра "Оберіг". Эти изменения должны обеспечить быстрый доступ к информации о призывниках и резервистах.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины, полковник Юрий Глущенко в интервью Radio NV.

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Что предполагает новая учетка

"Обновленные данные через электронный кабинет попадают в Единый государственный реестр. В случае остановки такого гражданина на улице или в другом месте для проверки его военно-учетного документа работниками ТЦК, работники могут присоединиться к Реестру и выяснить ситуацию по обновлению данных гражданина", — отметил он.

Юрий Галущенко также сообщил, что если призывник обновил данные, к нему не будет никаких вопросов. Кроме этого, он также отметил, что вышеупомянутые изменения должны упростить процесс мобилизации.

Информация по штрих-коду

Представитель Генштаба сообщил, что в настоящее время особое внимание уделяется использованию штрих-кодов в военных билетах. В некоторых они уже вклеены, с помощью кода можно будет быстро проверять информацию о военно-учетных документах.

Какова будет новая форма военно-учетных документов

По словам Юрия Галущенко, новая форма военно-учетных документов будет стандартизирована для всех военнообязанных, резервистов и призывников. Нормативно-правовая база для этого уже прорабатывается, и гражданам, пока не имеющим военно-учетных документов, будут выдаваться документы нового образца. Представитель Генштаба отметил, что все предварительные военно-учетные документы остаются в силе, но в них будут внесены соответствующие отметки, подтверждающие их действительность.

Напомним, закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года, не только изменяет статус многих граждан, но и вызывает ряд вопросов по процессу мобилизации сам по себе. Сейчас под ТЦК выстраиваются очереди из мужчин, которые хотят обновить свои данные, но иногда у них это занимает больше, чем нескольких дней.