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Нова нерухомість та інвестиції — на що одесити витратять мільйон доларів

22 березня 2024 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Що люди в Одесі можуть купити на мільйон гривень – опитування
Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Кожна людина хоча б раз у житті мріяла про те, щоб отримати чималеньку суму у подарунок. Багато хто одразу б обирав будинок або нову машину. Але чи до кінця ми впевнені у своїх бажаннях? І чи готові усвідомлено витрачати гроші, про які так мріємо?

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, на що б вони витратили мільйон доларів. 

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Найбільша мрія — квартира

Під час війни, яка триває у нашій країні, багато людей залишилося без даху над головою і мріють про нове своє житло, яке більше не зможе відняти ворог. Винятком не стала й Світлана, яка виїхала до Одеси, рятуючись від руського міру. 

"Я б купила собі квартиру в Одесі, бо я переселенка. Моя квартира зруйнована. А на решту поїхала б відпочивати", — каже Світлана. 

Нова нерухомість та інвестиції — на що одесити витратять мільйон доларів - фото 1
Світлана мріє придбати квартиру в Одесі. Фото: Новини.LIVE

З купівлею житла жінку підтримує й інша одеситка. Однак Крістіна зазначає, що інвестувала б у нерухомість, щоб отримувати з цього прибуток. 

"Не знаю, мабуть, купила б декілька квартир і здавала їх в оренду", — зазначає Крістіна. 

Нова нерухомість та інвестиції — на що одесити витратять мільйон доларів - фото 2
Крістіна б здавала житло в оренду. Фото: Новини.LIVE

Найкраще інвестувати

Однак знайшлися й люди, які перш за все б інвестували у майбутнє. Відкриття власної справи зараз досить ризиковане через постійні ворожі атаки, але люди готові спробувати. 

"Я б вклалась у якусь справу, яка принесла б мені ще більше мільйонів", — каже Ангеліна. 

Нова нерухомість та інвестиції — на що одесити витратять мільйон доларів - фото 3
Ангеліна б відкрила власну справу. Фото: Новини.LIVE

А от Вероніка ще наголошує на необхідності збережень. Адже під час війни у кожного мають бути гроші "на чорний день". 

"Половину я б витратила на бізнес, а іншу  залишила б на потім, у збереженнях", — додає Вероніка. 

Нова нерухомість та інвестиції — на що одесити витратять мільйон доларів - фото 4
Вероніка б відклала частину грошей. Фото: Новини.LIVE

Допомога дітям

Але найголовнішим завжди залишатиметься турбота про найменших. Попри усі складнощі та обставини люди готові допомагати дітям, які залишилися без батьківської турботи.

"Я б витратила на благодійність. Перше, що приходить у голову — це допомога дітям. І частково я б витратила на свої потреби та бажання. Наприклад, хочу мамі купити будиночок біля моря. І решту б інвестувала у свою справу", — підсумовує Агнеса. 

Нова нерухомість та інвестиції — на що одесити витратять мільйон доларів - фото 5
Агнеса пожертвувала б гроші на благодійність. Фото: Новини.LIVE

Загалом одесити знають, на що треба витрачати кошти, і знають, що не в них щастя. Найголовніше у житті — залишатися людиною, а мрії про матеріальне обовʼязково збудуться, якщо до них сумлінно йти. 

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