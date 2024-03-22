Что люди в Одессе могут купить на миллион гривен - опрос

Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE

Каждый человек хотя бы раз в жизни мечтал о том, чтобы получить большую сумму в подарок. Многие сразу бы выбирали дом или новую машину. Но до конца ли мы уверены в своих желаниях? И готовы ли осознанно тратить деньги, о которых так мечтаем?

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, на что бы они потратили миллион долларов.

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Самая большая мечта — квартира

Во время войны, которая продолжается в нашей стране, многие остались без крова и мечтают о новом своем жилье, которое больше не сможет отнять враг. Исключением не стала и Светлана, выехавшая в Одессу, спасаясь от русского мира.

"Я бы купила себе квартиру в Одессе, потому что я переселенка. Моя квартира разрушена. А на остальное поехала бы отдыхать", — говорит Светлана.

Светлана мечтает купить квартиру в Одессе. Фото: Новини.LIVE

С покупкой жилья женщину поддерживает и другая одесситка. Однако Кристина отмечает, что инвестировала бы в недвижимость, чтобы извлекать из нее прибыль.

"Не знаю, наверное, купила бы несколько квартир и сдавала бы их в аренду", — отмечает Кристина.

Кристина сдавала бы жилье в аренду. Фото: Новини.LIVE

Лучше инвестировать

Однако нашлись и люди, которые прежде всего инвестировали бы в будущее. Открытие собственного дела сейчас достаточно рискованно из-за постоянных вражеских атак, но люди готовы попробовать.

"Я бы вложилась в какое-то дело, которое принесло бы мне еще больше миллионов", — говорит Ангелина.

Ангелина открыла бы собственное дело. Фото: Новини.LIVE

А вот Вероника еще подчеркивает необходимость сохранений. Ведь во время войны у каждого должны быть деньги "на чёрный день".

"Половину я бы потратила на бизнес, а другую оставила бы на потом, в сбережениях", — добавляет Вероника.

Вероника отложила бы часть денег. Фото: Новини.LIVE

Помощь детям

Но самым главным всегда будет забота о самых маленьких. Несмотря на все сложности и обстоятельства, люди готовы помогать детям, которые остались без родительской заботы.

"Я бы потратила на благотворительность. Первое, что приходит в голову — это помощь детям. И частично я бы потратила на свои нужды и желания. Например, хочу маме купить домик у моря. И остальное инвестировала бы в свое дело", — заключает Агнесса.

Агнесса пожертвовала бы деньги на благотворительность. Фото: Новини.LIVE

В общем, одесситы знают, на что нужно тратить средства и знают, что не в них счастье. Самое главное в жизни — оставаться человеком, а мечты о материальном обязательно сбудутся, если к ним добросовестно идти.