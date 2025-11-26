Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Головна Одеса Нові графіки та планові відключення — ситуація зі світлом в Одесі

Нові графіки та планові відключення — ситуація зі світлом в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 09:46
Оновлено: 09:54
Відключення електроенергії в Одесі 26 листопада: планові роботи та нові графіки
Фахівці перевіряють енергообладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 26 листопада, в Одесі тимчасово припинили подачу електроенергії через планові ремонтні роботи. Окрім цього, у місті тривають погодинні відключення. Графіки зранку оновили. Енергетичні фахівці наполегливо працюють над ліквідацією наслідків останніх ракетних та дронових атак, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Про це повідомили на офіційному каналі міста

Реклама
Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Реклама

Північний РЕМ

  • пров. Гінзбург Людмили, 29-41,
  • Висока, 1-20,
  • Геологічна, 9, 9а, 22, 23б,
  • Дорожня, 1-22,
  • Івахненко Петра, 81, 83, 90А,
  • Котляревського, 1-23,
  • Кругова,
  • Літня, 23-41,
  • Нежданової,
  • Озерна, 26-66,
  • Осіння, 1-12,
  • Професора Коровицького, 115-151,
  • Світла, 1-14,
  • Сигаревича Дмитра,
  • Степова, 1-31,
  • Узікова Станіслава, 9-39,
  • Українська, 1-20,
  • Хавкіна,
  • Хутірська,
  • Шполянська, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
  • Ядова, 58,
  • пров. 1-й, 2-й Пересипський,
  • пров. Гінзбург Людмили, 5-27,
  • пров. Оранжерейний,
  • пров. Отаманського Іони, 1-15,
  • пров. Хуторський,
  • пров. Цементний, 1А-17,
  • пров. Шебелинський, 13-27,
  • узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 19:00.

Реклама

Південний РЕМ

  • Космонавтів, 4, 6, 8, 10,
  • Вадатурського Олексія, 5, 9,
  • Академіка Філатова, 18, 20, 20/2, 20/3, 22.

Роботи до 19:00.

Реклама

Центральний РЕМ

  • Прохоровська, 40, б/н.

Роботи до 19:00

Реклама

Графіки світла

Крім того, сьогодні, 26 листопада, з 00:00 до 23:59 заплановані погодинні відключення електроенергії на 0,5 до 2,5 черг через наслідки ракетно-дронових атак. Час і тривалість відключень можуть коригуватися. Відключення відбуватимуться за таким графіком:

Реклама
Графіки відключень світла в Одесі
Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК
Графіки відключень світла в Одесі
Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, які графіки світла діють у Харкові сьогодні. Також ми писали про те, що у частині Києва скасували екстрені відключення.

Реклама
</</</

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації