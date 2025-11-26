Відключення електроенергії в Одесі 26 листопада: планові роботи та нові графіки

Фахівці перевіряють енергообладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 26 листопада, в Одесі тимчасово припинили подачу електроенергії через планові ремонтні роботи. Окрім цього, у місті тривають погодинні відключення. Графіки зранку оновили. Енергетичні фахівці наполегливо працюють над ліквідацією наслідків останніх ракетних та дронових атак, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ

пров. Гінзбург Людмили, 29-41,

Висока, 1-20,

Геологічна, 9, 9а, 22, 23б,

Дорожня, 1-22,

Івахненко Петра, 81, 83, 90А,

Котляревського, 1-23,

Кругова,

Літня, 23-41,

Нежданової,

Озерна, 26-66,

Осіння, 1-12,

Професора Коровицького, 115-151,

Світла, 1-14,

Сигаревича Дмитра,

Степова, 1-31,

Узікова Станіслава, 9-39,

Українська, 1-20,

Хавкіна,

Хутірська,

Шполянська, 74, 76, 107, 109, 117, 119,

Ядова, 58,

пров. 1-й, 2-й Пересипський,

пров. Гінзбург Людмили, 5-27,

пров. Оранжерейний,

пров. Отаманського Іони, 1-15,

пров. Хуторський,

пров. Цементний, 1А-17,

пров. Шебелинський, 13-27,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ

Космонавтів, 4, 6, 8, 10,

Вадатурського Олексія, 5, 9,

Академіка Філатова, 18, 20, 20/2, 20/3, 22.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ

Прохоровська, 40, б/н.

Роботи до 19:00

Графіки світла

Крім того, сьогодні, 26 листопада, з 00:00 до 23:59 заплановані погодинні відключення електроенергії на 0,5 до 2,5 черг через наслідки ракетно-дронових атак. Час і тривалість відключень можуть коригуватися. Відключення відбуватимуться за таким графіком:

Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК

Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

</</</