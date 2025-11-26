Видео
Главная Одесса Новые графики и плановые отключения — ситуация со светом в Одессе

Новые графики и плановые отключения — ситуация со светом в Одессе

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 09:46
обновлено: 09:54
Отключение электроэнергии в Одессе 26 ноября: плановые работы и новые графики
Специалисты проверяют энергооборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 26 ноября, в Одессе временно прекратили подачу электроэнергии из-за плановых ремонтных работ. Кроме этого, в городе продолжаются почасовые отключения. Графики утром обновили. Энергетические специалисты упорно работают над ликвидацией последствий последних ракетных и дроновых атак, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Читайте также:

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС

  • переулок Гинзбург Людмилы, 29-41,
  • Высокая, 1-20,
  • Геологическая, 9, 9а, 22, 23б,
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко Петра, 81, 83, 90А,
  • Котляревского, 1-23,
  • Круглая,
  • Летняя, 23-41,
  • Неждановой,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • 115-151, Профессора Коровицкого,
  • Светлая, 1-14,
  • Дмитрия Сигаревича,
  • Степная, 1-31,
  • Узикова Станислава, 9-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина,
  • Хуторская,
  • Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
  • Ядова, 58,
  • переулок 1-й, 2-й Пересыпский,
  • переулок Гинзбург Людмилы, 5-27,
  • переулок Оранжерейный,
  • переулок Атаманского Ионы, 1-15,
  • переулок Хуторской,
  • переулок Цементный, 1А-17,
  • переулок Шебелинский, 13-27,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 19:00.

Южный РЭС

  • Космонавтов, 4, 6, 8, 10,
  • Вадатурского Алексея, 5, 9,
  • Академика Филатова, 18, 20, 20/2, 20/3, 22.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС

  • Прохоровская, 40, б/н.

Работы до 19:00

Графики света

Кроме того, сегодня, 26 ноября, с 00:00 до 23:59 запланированы почасовые отключения электроэнергии на 0,5 до 2,5 очередей из-за последствий ракетно-дронных атак. Время и продолжительность отключений могут корректироваться. Отключения будут происходить по следующему графику:

Графіки відключень світла в Одесі
Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК
Графіки відключень світла в Одесі
Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, какие графики света действуют в Харькове сегодня. Также мы писали о том, что в части Киева отменили экстренные отключения.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
