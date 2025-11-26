Отключение электроэнергии в Одессе 26 ноября: плановые работы и новые графики

Новые графики и плановые отключения — ситуация со светом в Одессе
Сегодня, 26 ноября, в Одессе временно прекратили подачу электроэнергии из-за плановых ремонтных работ. Кроме этого, в городе продолжаются почасовые отключения. Графики утром обновили. Энергетические специалисты упорно работают над ликвидацией последствий последних ракетных и дроновых атак, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.
Об этом сообщили на официальном канале города.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:
Северный РЭС
- переулок Гинзбург Людмилы, 29-41,
- Высокая, 1-20,
- Геологическая, 9, 9а, 22, 23б,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко Петра, 81, 83, 90А,
- Котляревского, 1-23,
- Круглая,
- Летняя, 23-41,
- Неждановой,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- 115-151, Профессора Коровицкого,
- Светлая, 1-14,
- Дмитрия Сигаревича,
- Степная, 1-31,
- Узикова Станислава, 9-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина,
- Хуторская,
- Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
- Ядова, 58,
- переулок 1-й, 2-й Пересыпский,
- переулок Гинзбург Людмилы, 5-27,
- переулок Оранжерейный,
- переулок Атаманского Ионы, 1-15,
- переулок Хуторской,
- переулок Цементный, 1А-17,
- переулок Шебелинский, 13-27,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Работы до 19:00.
Южный РЭС
- Космонавтов, 4, 6, 8, 10,
- Вадатурского Алексея, 5, 9,
- Академика Филатова, 18, 20, 20/2, 20/3, 22.
Работы до 19:00.
Центральный РЭС
- Прохоровская, 40, б/н.
Работы до 19:00
Графики света
Кроме того, сегодня, 26 ноября, с 00:00 до 23:59 запланированы почасовые отключения электроэнергии на 0,5 до 2,5 очередей из-за последствий ракетно-дронных атак. Время и продолжительность отключений могут корректироваться. Отключения будут происходить по следующему графику:
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
