Отключение электроэнергии в Одессе 26 ноября: плановые работы и новые графики

Специалисты проверяют энергооборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 26 ноября, в Одессе временно прекратили подачу электроэнергии из-за плановых ремонтных работ. Кроме этого, в городе продолжаются почасовые отключения. Графики утром обновили. Энергетические специалисты упорно работают над ликвидацией последствий последних ракетных и дроновых атак, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС

переулок Гинзбург Людмилы, 29-41,

Высокая, 1-20,

Геологическая, 9, 9а, 22, 23б,

Дорожная, 1-22,

Ивахненко Петра, 81, 83, 90А,

Котляревского, 1-23,

Круглая,

Летняя, 23-41,

Неждановой,

Озерная, 26-66,

Осенняя, 1-12,

115-151, Профессора Коровицкого,

Светлая, 1-14,

Дмитрия Сигаревича,

Степная, 1-31,

Узикова Станислава, 9-39,

Украинская, 1-20,

Хавкина,

Хуторская,

Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,

Ядова, 58,

переулок 1-й, 2-й Пересыпский,

переулок Гинзбург Людмилы, 5-27,

переулок Оранжерейный,

переулок Атаманского Ионы, 1-15,

переулок Хуторской,

переулок Цементный, 1А-17,

переулок Шебелинский, 13-27,

спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 19:00.

Южный РЭС

Космонавтов, 4, 6, 8, 10,

Вадатурского Алексея, 5, 9,

Академика Филатова, 18, 20, 20/2, 20/3, 22.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС

Прохоровская, 40, б/н.

Работы до 19:00

Графики света

Кроме того, сегодня, 26 ноября, с 00:00 до 23:59 запланированы почасовые отключения электроэнергии на 0,5 до 2,5 очередей из-за последствий ракетно-дронных атак. Время и продолжительность отключений могут корректироваться. Отключения будут происходить по следующему графику:

Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК

Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

</</</