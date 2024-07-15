Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Нові платіжки за світло — наскільки шоковані одесити arrow

Нові платіжки за світло — наскільки шоковані одесити

15 липня 2024 19:33
Рвачова Анастасія - редактор
Платіжки світла за червень в Одесі — скільки треба платити, як піднялись ціни за новими тарифами
Жінка рахує комунальні платежі. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасія - редактор

Цього місяця українці вперше отримали оновлені платіжки за комунальні послуги з підвищеними тарифами на електроенергію. Так, з червня 2024 року в Україні майже вдвічі виросли ціни на світло через необхідність відновлення енергосистеми після ворожих обстрілів. Але чи вплинуло це на людей? 

Журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, на скільки більше довелося їм заплатити за світло.

Читайте також:

Платіжки за червень

Значна частина одеситів ще не отримала платіжки, дехто навіть жартує, що не хоче завчасно засмучуватися. Але водночас люди прогнозують, що точно суми будуть значно більшими. Зокрема, Тетяна вже підрахувала орієнтовну вартість та планує в неї вкластися. 

"Ще не отримали платіжки. Зазвичай у нас виходило десь 900 гривень на місяць. А цього місяця сподіваюся, що вкладемося у 1 500 гривень. Ми не економимо, зараз і так світла немає", — розповідає Тетяна. 

Тетяна не отримала птажіку за світло. Фото: Новини.LIVE
Тетяна ще не отримала платіжку за світло. Фото: Новини.LIVE

А от Інна навпаки навіть не здогадується, які цифри побачить у платіжках. Лише каже, що не готова до надто високих цін, бо це буде клопітно для гаманця. 

"Поки не отримали. Не знаю, як воно буде — не хочу загадувати. Сподіваюся, що не дуже дорого вийде", — додає Інна. 

Інна не готова до підвищення цін. Фото: Новини.LIVE
Інна не готова до підвищення цін. Фото: Новини.LIVE

А ось Олег не знає, яка вартість світла, адже усім цим займається дружина. Зі свого боку чоловік каже, що намагається якось економити, але жартує, що відключення світла — це вже економія. 

"Я не знаю, цим займається дружина. Мабуть, отримали. А економлять зараз і так всі — світло ж постійно вимикають", — наголошує Олег. 

Олег не займається оплатою комуналки. Фото: Новини.LIVE
Олег сам не займається оплатою комуналки. Фото: Новини.LIVE

Не впливає на життя

Варто зазначити, що деякі містяни абсолютно спокійно сприйняли підвищення тарифів. Валерія каже, що не звертає уваги на комуналку, коли є речі важливіші. 

"Ще не отримали квитанцію, але думаю, що сума сильно збільшилася. А так просто намагаємося не звертати уваги", — вважає Валерія. 

Валерія не стежить за підвищенням комунальних послуг. Фото: Новини.LIVE
Валерія не стежить за підвищенням комунальних послуг. Фото: Новини.LIVE

А от на думку Станіслава економити взагалі зараз немає сенсу, адже в країні триває війна. Чоловік наголошує, що необхідно допомагати армії та наближати перемогу — тоді ворог не зможе знищувати енергосистему та світло буде вдома постійно. 

"Платіжки отримали, збільшилися десь вдвічі. У нас це вийшло десь плюс пару тисяч гривень. А вдома не економимо, немає в цьому сенсу", — підсумовує Станіслав. 

Станіслав не відчув підвищення цін. Фото: Новини.LIVE
Станіслав не відчув підвищення цін. Фото: Новини.LIVE

Загалом одесити більш-менш спокійно поставилися до підвищення тарифів на світло. Люди продовжують жити на позитиві, навіть у сорокаградусну спеку та під звуки генераторів. Адже завжди можна врятуватися на березі моря, чим і займаються в Одесі. 

тарифи комунальні послуги Одеса українці електроенергія Україна Одеська область опитування електропостачання Новини Одеси світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня