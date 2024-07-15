Платіжки світла за червень в Одесі — скільки треба платити, як піднялись ціни за новими тарифами

Жінка рахує комунальні платежі. Фото: Новини.LIVE

Цього місяця українці вперше отримали оновлені платіжки за комунальні послуги з підвищеними тарифами на електроенергію. Так, з червня 2024 року в Україні майже вдвічі виросли ціни на світло через необхідність відновлення енергосистеми після ворожих обстрілів. Але чи вплинуло це на людей?

Журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, на скільки більше довелося їм заплатити за світло.

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Значна частина одеситів ще не отримала платіжки, дехто навіть жартує, що не хоче завчасно засмучуватися. Але водночас люди прогнозують, що точно суми будуть значно більшими. Зокрема, Тетяна вже підрахувала орієнтовну вартість та планує в неї вкластися.

"Ще не отримали платіжки. Зазвичай у нас виходило десь 900 гривень на місяць. А цього місяця сподіваюся, що вкладемося у 1 500 гривень. Ми не економимо, зараз і так світла немає", — розповідає Тетяна.

Тетяна ще не отримала платіжку за світло. Фото: Новини.LIVE

А от Інна навпаки навіть не здогадується, які цифри побачить у платіжках. Лише каже, що не готова до надто високих цін, бо це буде клопітно для гаманця.

"Поки не отримали. Не знаю, як воно буде — не хочу загадувати. Сподіваюся, що не дуже дорого вийде", — додає Інна.

Інна не готова до підвищення цін. Фото: Новини.LIVE

А ось Олег не знає, яка вартість світла, адже усім цим займається дружина. Зі свого боку чоловік каже, що намагається якось економити, але жартує, що відключення світла — це вже економія.

"Я не знаю, цим займається дружина. Мабуть, отримали. А економлять зараз і так всі — світло ж постійно вимикають", — наголошує Олег.

Олег сам не займається оплатою комуналки. Фото: Новини.LIVE

Не впливає на життя

Варто зазначити, що деякі містяни абсолютно спокійно сприйняли підвищення тарифів. Валерія каже, що не звертає уваги на комуналку, коли є речі важливіші.

"Ще не отримали квитанцію, але думаю, що сума сильно збільшилася. А так просто намагаємося не звертати уваги", — вважає Валерія.

Валерія не стежить за підвищенням комунальних послуг. Фото: Новини.LIVE

А от на думку Станіслава економити взагалі зараз немає сенсу, адже в країні триває війна. Чоловік наголошує, що необхідно допомагати армії та наближати перемогу — тоді ворог не зможе знищувати енергосистему та світло буде вдома постійно.

"Платіжки отримали, збільшилися десь вдвічі. У нас це вийшло десь плюс пару тисяч гривень. А вдома не економимо, немає в цьому сенсу", — підсумовує Станіслав.

Станіслав не відчув підвищення цін. Фото: Новини.LIVE

Загалом одесити більш-менш спокійно поставилися до підвищення тарифів на світло. Люди продовжують жити на позитиві, навіть у сорокаградусну спеку та під звуки генераторів. Адже завжди можна врятуватися на березі моря, чим і займаються в Одесі.