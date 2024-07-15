Платежки света за июнь в Одессе — сколько нужно платить, как поднялись цены по новым тарифам

Женщина считает коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE

В этом месяце украинцы впервые получили обновленные платежи за коммунальные услуги с повышенными тарифами на электроэнергию. Так, с июня 2024 года в Украине почти вдвое выросли цены на свет из-за необходимости возобновления энергосистемы после вражеских обстрелов. Но повлияло ли это на людей?

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, на сколько больше пришлось им заплатить за свет.

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Значительная часть одесситов еще не получила платежки, некоторые даже шутят, что не хотят заблаговременно расстраиваться. Но в то же время люди прогнозируют, что точно суммы будут значительно больше. В частности, Татьяна уже подсчитала ориентировочную стоимость и планирует в нее уложиться.

"Еще не получили платежки. Обычно у нас получалось где-то 900 гривен в месяц. А в этом месяце надеюсь, что уложимся в 1 500 гривен. Мы не экономим, сейчас и так света нет", — рассказывает Татьяна.

Татьяна еще не получила платежку за свет. Фото: Новини.LIVE

А вот Инна даже не догадывается, какие цифры увидит в платежках. Только говорит, что не готова к слишком высоким ценам, потому что это будет хлопотно для кошелька.

"Пока не получили. Не знаю, как оно будет — не хочу загадывать. Надеюсь, что не очень дорого получится", — добавляет Инна.

Инна не готова к повышению цен. Фото: Новини.LIVE

А вот Олег не знает, какая стоимость света, ведь всем этим занимается жена. Со своей стороны мужчина говорит, что пытается как-то экономить, но шутит, что отключение света — это уже экономия.

"Я не знаю, этим занимается жена. Видимо, получили. А экономят сейчас и так все — свет постоянно выключают", — отмечает Олег.

Олег сам не занимается оплатой коммуналки. Фото: Новини.LIVE

Не влияет на жизнь

Следует отметить, что некоторые горожане совершенно спокойно восприняли повышение тарифов. Валерия говорит, что не обращает внимания на коммуналку, когда есть вещи поважнее.

"Еще не получили квитанцию, но думаю, что сумма сильно увеличилась. А так просто стараемся не обращать внимания", — считает Валерия.

Валерия не следит за повышением коммунальных услуг. Фото: Новини.LIVE

А вот, по мнению Станислава, экономить вообще сейчас нет смысла, ведь в стране идет война. Мужчина отмечает, что необходимо помогать армии и приближать победу — тогда враг не сможет уничтожать энергосистему и свет будет дома постоянно.

"Платежки получили, увеличились где-то вдвое. У нас это получилось где-то плюс пару тысяч гривен. А дома не экономим, нет в этом смысла", — заключает Станислав.

Станислав не почувствовал повышения цен. Фото: Новини.LIVE

В целом одесситы более или менее спокойно отнеслись к повышению тарифов на свет. Люди продолжают жить на позитиве, даже в сорокаградусную жару и под звуки генераторов. Ведь всегда можно спастись на берегу моря, чем и занимаются в Одессе.