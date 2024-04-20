Нові подробиці вбивства поліцейського у Вінниці — підозрювані їхали з Одеси

Поліцейські на блокпостах. Фото: Нацполіція

У мережі з'явилося відео з бодікамери одного із поліцейських, по яких вночі відкрили вогонь двоє озброєних чоловіків. Наразі відомо, що один правоохоронець загинув, а інший отримав поранення.

Про це повідомляє Нацполіція України.

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Що на відео

За даними, отриманими з відеофіксації, ситуація на дорозі почалася мирно: водій та пасажир автомобіля спілкувалися з правоохоронцями, передали документи для перевірки й увесь час дотримувалися вимог правоохоронців. Однак пізніше пасажир авто раптово напав на правоохоронця та відкрив стрілянину. У результаті цього нападу загинув рядовий поліції Максим Зарецький, який народився у 2004 році. Капітан Максим Шарапанський отримав поранення. Злочинці втекли з місця події. Деякі ЗМІ повідомляють, що це батько з сином — Валерій та Віталій Василаке. Вони, імовірно, військовослужбовці.

Загиблий поліцейський. Фото: Нацполіція.

План перехват

Відомо, що зловмисники виїхали з Одеси на Suzuki Frand Vitara зеленого кольору. Наразі на території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію. Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно, причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Вінниччині невідомі особи у камуфляжі здійснили напад на поліцейських. Інцидент, за повідомленням, трапився вночі в Гайсинському районі на автодорозі між селами Флорино-Єланець та Бершадь.