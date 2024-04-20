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Новые подробности убийства полицейского в Виннице — подозреваемые ехали из Одессы

20 апреля 2024 12:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Новые подробности убийства полицейского в Виннице — подозреваемые ехали из Одессы
Полицейские на блокпостах. Фото: Нацполиция
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В сети появилось видео с бодикамеры одного из полицейских, по которым ночью открыли огонь двое вооруженных мужчин. Пока известно, что один правоохранитель погиб, а другой получил ранения.

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

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Что на видео

По данным, полученным из видеофиксации, ситуация на дороге началась мирно: водитель и пассажир автомобиля общались с правоохранителями, передали документы для проверки и все время соблюдали требования правоохранителей. Однако позже пассажир авто внезапно напал на правоохранителя и открыл стрельбу. В результате этого нападения погиб рядовой полиции Максим Зарецкий, родившийся в 2004 году. Капитан Максим Шарапанский получил ранение. Преступники скрылись с места происшествия. Некоторые СМИ сообщают, что это отец с сыном Валерий и Виталий Василаке. Они предположительно военнослужащие.

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Погибший полицейский. Фото: Нацполиция.

План перехват

Известно, что злоумышленники выехали из Одессы на Suzuki Frand Vitara зеленого цвета. На территории Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция. Благодаря усилиям оперативных служб удалось установить лиц, вероятно причастных к совершению преступления. Ориентировка разослана ко всем региональным подразделениям Национальной полиции.

Напомним, ранее мы писали, что в Винницкой области неизвестные лица в камуфляже совершили нападение на полицейских. Инцидент, по сообщению, произошел ночью в Гайсинском районе на автодороге между селами Флорино-Еланец и Бершадь.

Одесса
стрельба
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