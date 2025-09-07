Відео
Нові правила — без цього документа авто не пустять до Румунії

Нові правила — без цього документа авто не пустять до Румунії

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 18:25
Румунія оновила правила в’їзду для українських водіїв: що варто знати
Автівки на кордоні в чері. Фото: Поромний комплекс "Орлівка"

Українці, які вирушають до Румунії на власному авто, повинні мати ще один обов’язковий документ. Його відсутність стане підставою для відмови у в’їзді, навіть якщо всі інші папери в порядку. Нові вимоги вже діють на кордоні.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

Читайте також:

До Румунії тільки з техоглядом

Для перетину кордону з Румунією українським водіям тепер потрібно пред’явити не лише стандартний пакет документів, а й довідку про технічне обслуговування автомобіля. Це нова вимога, яка стосується всіх транспортних засобів — від легкових авто до автобусів і вантажівок.

Довідку видають тільки сертифіковані станції техобслуговування після перевірки авто. У документі зазначається, що транспорт справний, відповідає стандартам безпеки та не перевищує рівень шкідливих викидів. Без цього паперу прикордонники розвертають назад.

Тепер для в’їзду до Румунії водії повинні мати при собі:

  • біометричний паспорт або візу;
  • водійське посвідчення міжнародного зразка;
  • техпаспорт на авто;
  • страховку "Зелена карта";
  • довіреність (якщо авто не належить водієві);
  • довідку про технічне обслуговування.

Що не можна ввозити в Румунію

Крім того, діють суворі митні обмеження. Заборонено ввозити зброю, вибухівку, наркотики, продукти тваринного походження без упаковки, великі суми готівки понад 10 тисяч євро без декларації, а також значні партії алкоголю та тютюнових виробів.

Нагадаємо, Михайло Подоляк повідомив, коли усім чоловікам в Україні дозволять виїзд за кордон. Також ми писали, що в Україні змінили правила виїзду за кордон для жінок-депутатів місцевих рад. 

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
