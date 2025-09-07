Румунія оновила правила в’їзду для українських водіїв: що варто знати

Нові правила — без цього документа авто не пустять до Румунії
Українці, які вирушають до Румунії на власному авто, повинні мати ще один обов’язковий документ. Його відсутність стане підставою для відмови у в’їзді, навіть якщо всі інші папери в порядку. Нові вимоги вже діють на кордоні.
Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.
До Румунії тільки з техоглядом
Для перетину кордону з Румунією українським водіям тепер потрібно пред’явити не лише стандартний пакет документів, а й довідку про технічне обслуговування автомобіля. Це нова вимога, яка стосується всіх транспортних засобів — від легкових авто до автобусів і вантажівок.
Довідку видають тільки сертифіковані станції техобслуговування після перевірки авто. У документі зазначається, що транспорт справний, відповідає стандартам безпеки та не перевищує рівень шкідливих викидів. Без цього паперу прикордонники розвертають назад.
Тепер для в’їзду до Румунії водії повинні мати при собі:
- біометричний паспорт або візу;
- водійське посвідчення міжнародного зразка;
- техпаспорт на авто;
- страховку "Зелена карта";
- довіреність (якщо авто не належить водієві);
- довідку про технічне обслуговування.
Що не можна ввозити в Румунію
Крім того, діють суворі митні обмеження. Заборонено ввозити зброю, вибухівку, наркотики, продукти тваринного походження без упаковки, великі суми готівки понад 10 тисяч євро без декларації, а також значні партії алкоголю та тютюнових виробів.
Нагадаємо, Михайло Подоляк повідомив, коли усім чоловікам в Україні дозволять виїзд за кордон. Також ми писали, що в Україні змінили правила виїзду за кордон для жінок-депутатів місцевих рад.
Читайте Новини.LIVE!