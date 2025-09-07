Румунія оновила правила в’їзду для українських водіїв: що варто знати

Автівки на кордоні в чері. Фото: Поромний комплекс "Орлівка"

Українці, які вирушають до Румунії на власному авто, повинні мати ще один обов’язковий документ. Його відсутність стане підставою для відмови у в’їзді, навіть якщо всі інші папери в порядку. Нові вимоги вже діють на кордоні.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

До Румунії тільки з техоглядом

Для перетину кордону з Румунією українським водіям тепер потрібно пред’явити не лише стандартний пакет документів, а й довідку про технічне обслуговування автомобіля. Це нова вимога, яка стосується всіх транспортних засобів — від легкових авто до автобусів і вантажівок.

Довідку видають тільки сертифіковані станції техобслуговування після перевірки авто. У документі зазначається, що транспорт справний, відповідає стандартам безпеки та не перевищує рівень шкідливих викидів. Без цього паперу прикордонники розвертають назад.

Тепер для в’їзду до Румунії водії повинні мати при собі:

біометричний паспорт або візу;

водійське посвідчення міжнародного зразка;

техпаспорт на авто;

страховку "Зелена карта";

довіреність (якщо авто не належить водієві);

довідку про технічне обслуговування.

Що не можна ввозити в Румунію

Крім того, діють суворі митні обмеження. Заборонено ввозити зброю, вибухівку, наркотики, продукти тваринного походження без упаковки, великі суми готівки понад 10 тисяч євро без декларації, а також значні партії алкоголю та тютюнових виробів.

Крім того, діють суворі митні обмеження. Заборонено ввозити зброю, вибухівку, наркотики, продукти тваринного походження без упаковки, великі суми готівки понад 10 тисяч євро без декларації, а також значні партії алкоголю та тютюнових виробів.