Румыния обновила правила въезда для украинских водителей: что стоит знать

Новые правила — без этого документа авто не пустят в Румынию
Украинцы, которые отправляются в Румынию на собственном авто, должны иметь еще один обязательный документ. Его отсутствие станет основанием для отказа во въезде, даже если все остальные бумаги в порядке. Новые требования уже действуют на границе.
Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.
В Румынию только с техосмотром
Для пересечения границы с Румынией украинским водителям теперь нужно предъявить не только стандартный пакет документов, но и справку о техническом обслуживании автомобиля. Это новое требование, которое касается всех транспортных средств — от легковых авто до автобусов и грузовиков.
Справку выдают только сертифицированные станции техобслуживания после проверки авто. В документе отмечается, что транспорт исправен, соответствует стандартам безопасности и не превышает уровень вредных выбросов. Без этой бумаги пограничники разворачивают назад.
Теперь для въезда в Румынию водители должны иметь при себе:
- биометрический паспорт или визу;
- водительское удостоверение международного образца;
- техпаспорт на авто;
- страховку "Зеленая карта";
- доверенность (если авто не принадлежит водителю);
- справку о техническом обслуживании.
Что нельзя ввозить в Румынию
Кроме того, действуют строгие таможенные ограничения. Запрещено ввозить оружие, взрывчатку, наркотики, продукты животного происхождения без упаковки, крупные суммы наличных более 10 тысяч евро без декларации, а также значительные партии алкоголя и табачных изделий.
