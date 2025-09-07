Румыния обновила правила въезда для украинских водителей: что стоит знать

Авто на границе в черри. Фото: Паромный комплекс "Орловка"

Украинцы, которые отправляются в Румынию на собственном авто, должны иметь еще один обязательный документ. Его отсутствие станет основанием для отказа во въезде, даже если все остальные бумаги в порядке. Новые требования уже действуют на границе.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

В Румынию только с техосмотром

Для пересечения границы с Румынией украинским водителям теперь нужно предъявить не только стандартный пакет документов, но и справку о техническом обслуживании автомобиля. Это новое требование, которое касается всех транспортных средств — от легковых авто до автобусов и грузовиков.

Справку выдают только сертифицированные станции техобслуживания после проверки авто. В документе отмечается, что транспорт исправен, соответствует стандартам безопасности и не превышает уровень вредных выбросов. Без этой бумаги пограничники разворачивают назад.

Теперь для въезда в Румынию водители должны иметь при себе:

биометрический паспорт или визу;

водительское удостоверение международного образца;

техпаспорт на авто;

страховку "Зеленая карта";

доверенность (если авто не принадлежит водителю);

справку о техническом обслуживании.

Что нельзя ввозить в Румынию

Кроме того, действуют строгие таможенные ограничения. Запрещено ввозить оружие, взрывчатку, наркотики, продукты животного происхождения без упаковки, крупные суммы наличных более 10 тысяч евро без декларации, а также значительные партии алкоголя и табачных изделий.

