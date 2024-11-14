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Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

14 листопада 2024 17:43
Рвачова Анастасія - редактор
Трамп для України: що змінить обрання нового президента у США
Новообраний Президент США Дональд Трамп. Фото: ANDREW HARNIK/ASSOCIATED PRESS
Рвачова Анастасія - редактор

Республіканець Дональд Трамп вдруге повернеться до Білого дому вже у січні майбутнього року. Під час своєї переможної промови він заявив, що збирається закінчити війну в Україні за 24 години після вступу на посаду. Проте експерти зазначають, що так швидко досягти цього не вдасться, адже не все залежить тільки від нього. До того ж за два місяці перебіг бойових дій може сильно змінитися, як і риторика очільника США. 

Тож що обрання Трампа змінить для України глобально, журналісти Новини.LIVE запитали у голови Одеської обласної організації "Комітет виборців" Анатолія Бойка. 

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За словами експерта, стиль Трампа дуже відмінний від стиля Байдена, адже новообраний президент більш схильний до кардинальних рішень. Проте він додає, що ці рішення не завжди можуть бути корисними для України. 

"Єдине, в чому ми можемо бути впевнені, це в тому, що в будь-якому випадку зараз європейські країни будуть змушені більше брати відповідальність на себе за безпеку в Європі. Поляки найбільш гучно про це заявляють, що час брати все в свої руки", — розповідає Анатолій Бойко.

Голова Одеської обласної організації "Комітет виборців" Анатолій Бойко. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Голова Одеської обласної організації "Комітет виборців" Анатолій Бойко. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 

Водночас навіть найгірші сценарії для України не можуть передбачити те, що бачення Трампа та Путіна на війну в Україні збігаються. І в результаті все буде залежати від того, на чиєму боці буде ініціатива.

Україна у майбутньому

Але все ж наша країна точно не залишиться у програшній ситуації, бо ані Трамп, ані Європа "не залишать Україну центром нестабільності", де правила диктує РФ. Тим більше, коли йдеться про знищення цілої нації.

"Є межа, прийнятна для Заходу, що може робити Путін. Тому всі його плани точно не справдяться. Путін хоче знищення України як держави. А це точно не в інтересах США та Європи. В них інші підходи до завершення війни", — додає пан Бойко. 

Анатолій Бойко про прогнози для України. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 
Анатолій Бойко про прогнози для України. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Припинення війни в Україні

Наразі дійсно є лише одна людина, яка може закінчити війну за один день. І це кремлівський диктатор Володимир Путін. Проте він і залишається єдиним, через кого війна досі триває. Тому Трампу потрібно буде в першу чергу схиляти до переговорів саме його. 

"Потрібно буде знайти аргументи саме для Путіна, щоб сісти за стіл переговорів. І не їхньої імітації, а справжніх, які матимуть як наслідок підписання відповідних документів. А українська сторона і так залюбки за нього сяде, якщо умови будуть прийнятними для нас. Я не думаю, що хтось силою нас змушуватиме підписати якийсь мир", — зазначає експерт. 

Гарантії безпеки для України

Також після підписання миру визначним моментом для України є гарантії безпеки. Причому вони мають бути досить вражаючими, щоб не було спроб знову розпочати конфлікт на нашій території. І ці гарантії мають дати як європейські партнери, так і США.

"Якщо західні держави гарантують нашу безпеку, гарантують модернізацію ЗСУ, розбудову нашого військового потенціалу, економічного. Якщо ми будемо прийняті в НАТО, в ЄС, я не бачу проблеми в тому, щоби ми на якийсь час відклали повернення наших територій. Не подарували, не визнали, а відклали, враховуючи ті події, ті обставини, в яких ми знаходимося", — каже Анатолій Бойко. 

Експерт про гарантії безпеки. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Експерт про гарантії безпеки. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Загалом наразі важко спрогнозувати, яким буде правління Трампа. У будь-якому разі українці мають розраховувати на ЗСУ та допомагати їм усім необхідним. Адже чим боєздатніше військо, тим воно непереможніше. 

Нагадаємо, Трамп може призначити спеціального представника з питань миру для України, який буде вести переговори з Росією.

Також адміністрація Джо Байдена збільшить підтримку України до інавгурації Дональда Трампа.

США Одеса вибори Дональд Трамп політики Новини Одеси війна в Україні війна

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