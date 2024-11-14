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Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

14 ноября 2024 17:43
Рвачова Анастасия - редактор
Трамп для Украины: что изменит избрание нового президента в США
Новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото: ANDREW HARNIK/ASSOCIATED PRESS
Рвачова Анастасия - редактор

Республиканец Дональд Трамп во второй раз вернется в Белый дом уже в январе будущего года. Во время своей победной речи он заявил, что собирается закончить войну в Украине через 24 часа после вступления в должность. Однако эксперты отмечают, что так быстро добиться этого не удастся, ведь не все зависит только от него. К тому же через два месяца течение боевых действий может сильно измениться, как и риторика главы США.

Так что избрание Трампа изменит для Украины глобально, журналисты Новини.LIVE спросили у главы Одесской областной организации "Комитет избирателей" Анатолия Бойко.

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По словам эксперта, стиль Трампа очень отличный от стиля Байдена, ведь новоизбранный президент более подвержен кардинальным решениям. Однако он добавляет, что эти решения не всегда могут быть полезны для Украины.

"Единственное, в чем мы можем быть уверены, это в том, что в любом случае сейчас европейские страны будут вынуждены больше брать ответственность на себя за безопасность в Европе. Поляки наиболее громко об этом заявляют, что пора брать все в свои руки", — рассказывает Анатолий Бойко.

Глава Одесской областной организации "Комитет избирателей" Анатолий Бойко. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Глава Одесской областной организации "Комитет избирателей" Анатолий Бойко. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В то же время даже самые плохие сценарии для Украины не могут предсказать то, что видения Трампа и Путина на войну в Украине совпадают. И в результате все будет зависеть от того, на чьей стороне будет инициатива.

Украина в будущем

Но все же наша страна точно не останется в проигрышной ситуации, потому что ни Трамп, ни Европа "не оставят Украину центром нестабильности", где правила диктует РФ. Тем более когда речь идет об уничтожении целой нации.

"Есть предел, приемлемый для Запада, что может делать Путин. Поэтому все его планы точно не оправдаются. Путин хочет уничтожения Украины как государства. А это точно не в интересах США и Европы. У них другие подходы к завершению войны", — добавляет господин Бойко.

Анатолий Бойко о прогнозах для Украины. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская 
Анатолий Бойко о прогнозах для Украины. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Прекращение войны в Украине

Сейчас есть только один человек, который может закончить войну за один день. И это кремлевский диктатор Владимир Путин. Однако он и остается единственным, из-за кого война продолжается. Поэтому Трампу нужно будет в первую очередь склонять к переговорам именно его.

"Нужно будет найти аргументы именно для Путина, чтобы сесть за стол переговоров. И не их имитации, а настоящих, которые будут как следствие подписания соответствующих документов. А украинская сторона и так охотно за него сядет, если условия будут приемлемыми для нас. Я не думаю, что кто-то силой будет нас заставлять подписать какой-то мир", — отмечает эксперт.

Гарантии безопасности для Украины

Также после подписания мира выдающимся моментом для Украины являются гарантии безопасности. Причем они должны быть достаточно впечатляющими, чтобы не было попыток снова начать конфликт на нашей территории. Эти гарантии должны дать как Европейские партнеры, так и США.

"Если западные государства гарантируют нашу безопасность, гарантируют модернизацию ВСУ, развитие нашего военного потенциала, экономического. Если мы будем приняты в НАТО, в ЕС, я не вижу проблемы в том, чтобы мы на время отложили возвращение наших территорий. Не подарили, не признали, а отложили, учитывая те события, те обстоятельства, в которых мы находимся", — говорит Анатолий Бойко.

Эксперт о гарантиях безопасности. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Эксперт о гарантиях безопасности. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В общем, сейчас трудно спрогнозировать, каким будет правление Трампа. В любом случае, украинцы должны рассчитывать на ВСУ и помогать им всем необходимым. Ведь чем более боеспособнее войско, тем оно непобедимее.

Напомним, Трамп может назначить специального представителя по миру для Украины, который будет вести переговоры с Россией.

Также администрация Джо Байдена увеличит поддержку Украины до инаугурации Дональда Трампа.

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