COVID-19 в Одесі: нові штами «Омікрону» та зростання ГРВІ

Жінка одягає маску. Фото ілюстративне: iStock

В Одеській області зростає захворюваність на ГРВІ та COVID-19. Медики пояснюють це поширенням нових субваріантів "Омікрону". Хвороба частіше вражає дорослих, але до лікарень потрапляють і діти.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Захворюваність на ГРВІ

Кількість випадків респіраторних інфекцій в регіоні зростає. Загалом захворюваність на ГРВІ перебуває на сезонному рівні й на 54,3% нижча за епідемічний поріг. За тиждень кількість хворих зросла на 20%. Серед дітей — на 23%, серед дорослих — на 17%. Найбільше хворіють діти віком 5–14 років та дорослі від 30 до 64 років. Госпіталізовано 228 пацієнтів, з них 54% становлять діти.

Загроза COVID-19

Частка COVID-19 серед усіх ГРВІ залишається стабільною — близько 15%. Минулого тижня зафіксовано 840 нових випадків, що на 22% більше, ніж раніше. Більшість інфікованих — дорослі у віці 30–64 років. До лікарень потрапив 81 пацієнт із COVID-19, що на 30% менше, ніж тижнем раніше. Відомо про один летальний випадок — пацієнт з онкологією мав позитивний тест на коронавірус.

Медики пов’язують нову хвилю з поширенням субваріантів "Омікрону". Для "Німбуса" характерний сильний біль у горлі, для "Стратуса" — осиплість і хриплий голос. Хоча ці штами не викликають тяжчого перебігу, ніж попередні. Лікарі попереджають: інфекція швидко поширюється.

Загроза епідемії

Попри зростання кількості інфікованих, рівень захворюваності все ще нижчий за епідемічний поріг на 70%. Це означає, що підстав для карантину наразі немає. Фахівці закликають дотримуватися простих правил — носити маску у місцях скупчення людей, часто мити руки та залишатися вдома у разі хвороби.

