Главная Одесса Новые штаммы COVID-19 — есть первая смерть на Одесчине

Новые штаммы COVID-19 — есть первая смерть на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 13:34
COVID-19 в Одессе: новые штаммы "Омикрона" и рост ОРВИ
Женщина надевает маску. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области растет заболеваемость ОРВИ и COVID-19. Медики объясняют это распространением новых субвариантов "Омикрона". Болезнь чаще поражает взрослых, но в больницы попадают и дети.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

Читайте также:

Заболеваемость ОРВИ

Количество случаев респираторных инфекций в регионе растет. В целом заболеваемость ОРВИ находится на сезонном уровне и на 54,3% ниже эпидемического порога. За неделю количество заболевших выросло на 20%. Среди детей — на 23%, среди взрослых — на 17%. Больше всего болеют дети в возрасте 5-14 лет и взрослые от 30 до 64 лет. Госпитализированы 228 пациентов, из них 54% составляют дети.

Угроза COVID-19

Доля COVID-19 среди всех ОРВИ остается стабильной — около 15%. На прошлой неделе зафиксировано 840 новых случаев, что на 22% больше, чем раньше. Большинство инфицированных — взрослые в возрасте 30-64 лет. В больницы попал 81 пациент с COVID-19, что на 30% меньше, чем неделей ранее. Известно об одном летальном случае — пациент с онкологией имел положительный тест на коронавирус.

Медики связывают новую волну с распространением субвариантов "Омикрона". Для "Нимбуса" характерна сильная боль в горле, для "Стратуса" — осиплость и хриплый голос. Хотя эти штаммы не вызывают более тяжелого течения, чем предыдущие. Врачи предупреждают: инфекция быстро распространяется.

Угроза эпидемии

Несмотря на рост количества инфицированных, уровень заболеваемости все еще ниже эпидемического порога на 70%. Это означает, что оснований для карантина пока нет. Специалисты призывают соблюдать простые правила — носить маску в местах скопления людей, часто мыть руки и оставаться дома в случае болезни.

Напомним, мы писали о том, кто в зоне риска из-за COVID-19. Также мы сообщали, возможен ли в Украине новый локдаун.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
