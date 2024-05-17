Новий закон про мобілізацію: які зміни торкнуться військовозобовʼязаних з 18 травня

Правоохоронці перевіряють документи у водіїв. Фото Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Не встигли українці отямитися після ухвалення закону про мобілізацію, як уже на підході черговий законопроєкт — цього разу вже щодо посилення відповідальності за ухиляння від служби. Верховна Рада його вже ухвалила, також сьогодні вже підписав президент. Здавалося б, що здивувати українців уже мало чим вдасться, але законотворці намагаються та працюють у поті чола. То що ж прописано у новому законі та які штрафи будуть за неявку до ТЦК чи відмову від повістки? І головне, чи торкнеться це нерухомості військовозобов'язаних?

Відповідь на ці питання ексклюзивно журналістам Новини.LIVE дав одеський адвокат Олексій Шалару.



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Що відомо про новий закон?

— Є закон про посилення відповідальності у сфері мобілізації. Штрафи дуже великі — від 17 тисяч гривень. І це лише початкова сума. Тобто це перший штраф. Як воно буде діяти: ТЦК та СП направляє відповідну повістку військовозобов'язаному. І людина протягом 60 днів має свої дані оновити. Якщо ж не оновила, то, мабуть, будуть складені відповідні списки, які направлятимуться до поліції. Поліція ж, згідно з новим законом, вже може здійснювати адміністративне затримання. Якщо ж чоловік за місцем реєстрації повістку не отримав або відмовився від неї, то до ТЦК надійде відповідь, що людину не знайдено. Після цього вона має у десятиденний термін самостійно прийти до центру комплектування. Тобто не потрібно складання протоколу, не потрібно судів. Також ТЦК та СП може, окрім штрафу, винести позовну заяву про обмеження прав керування транспортним засобом.

Адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE

Мене ще запитують, як часто можуть виносити штрафи ТЦК та СП: кожного разу буде виноситися закон про мобілізацію, і кожного разу ви повинні будете протягом 60 днів оновити свої дані. І кожного разу, якщо ви їх не оновите, буде застосований штраф.

Що буде з нерухомим майном?

— Зараз кажуть про нерухоме майно, яке будуть забирати. Ні, такого немає. Але якщо буде застосовано адміністративний штраф, то ці дані буде передано до відповідних служб, які можуть накласти арешт на майно. Також людину буде занесено до списку боржників, через що вона не зможе навіть нічого продати або переписати. Це стосується як рухомого, так і нерухомого майна. Тобто, якщо набереться 8-10 штрафів у людини, які перевищуватимуть суми у 100-150 тисяч гривень, то це гарантовано арешт, про який людину сповістять банки та надійде повідомлення у ''Дії''. Але ця система недосконала та потребує допрацювання. Обіцяли, що з 18 травня вона запрацює повною мірою, подивимося. Ось я вчора ходив до ЦНАПу, намагався оновити дані. Мені сказали, що вони самі ще не знають, як це буде.

Адвокат про нерухоме майно військовозобовʼязаних. Фото: Новини.LIVE

Так само з електронним кабінетом. За законодавством людина має отримати повістку, її ж ніхто не скасовував. Але у законі не прописано, як вона має прийти в електронний кабінет. І які будуть далі законопроєкти — я не знаю. Але відомо точно, що не отримання повістки буде прирівнюватися до відмови від неї. А вже потім через суд треба доводити, чому людина відмовилася та чи взагалі отримувала цю повістку.

Як виписуватимуть штрафи?

— Якщо ви відмовилися від повістки, то маєте сплатити штраф, який випише виконувальна служба. Відмовлятися можна багато разів, але треба розуміти, що штраф буде постійно збільшуватися. Це лише перший буде 17 тисяч, а далі він може перевищувати і 30, і 40, і 50 тисяч. А якщо у людини немає грошей, немає карток, або вона проживає в іншій країні, то вони будуть лише накопичуватися і нікуди не пропадуть. І як тільки чоловік отримає якісь гроші — вони автоматично підуть на списання заборгованості.

Юрист про штрафи. Фото: Новини.LIVE

Єдине, що не зазнає змін, це майно, на яке довіреність на іншу особу. Якщо чоловік перебуває за кордоном, то жінка може приїхати до нього та нотаріально завірити довіреність на себе. Після цього майно стає автоматично спільною власністю, яку навіть можна продати.

Хто може перевіряти документи з 18 травня?

— Відповідно до закону, який 18 травня набуває чинності, крім поліції, також ТЦК та СП отримають право перевіряти військово-облікові документи. І людина, яка раніше не проходила перевірок, з цього моменту зобов'язана надати даний військово-обліковий документ для перевірки. Треба звернути увагу, що у документі має бути актуальна дата оновлення даних та QR-код. Якщо ж цього немає — це одразу повістка та 15-хвилинне ВЛК. Бо за 2 роки війни всі мали оновити дані та стати на облік. Варто зазначити, що якщо людина відмовляється надати документи, то відзавтра працівники мають право затримати її та тримати у відділку до трьох діб для встановлення особи. Після чого в обовʼязковому порядку її направлять до ТЦК для оновлення даних та виписання штрафу. Це все прописано в законі.

Олексій Шалару про перевірку документів. Фото: Новини.LIVE

Якщо ж людину затримати та виписали штраф, вона може це оскаржити та найняти адвоката. Після чого подати заяву про відмову від адміністративної відповідальності. Далі — встановлюються обставини, як саме відбувалося затримання. Але це не швидка процедура та може тривати місяцями або роками, бо суди сьогодні в Одесі перевантажені. І людина може вже нести службу навіть, а родичі можуть займатися судовими справами.

Коли настає кримінальна відповідальність?

— Зараз багато питань щодо того, чи буде кримінальна відповідальність за відмову від мобілізації — я кажу, що ні. Принаймні зараз такої норми у законі не прописано. Якщо ви не пройшли ВЛК, ніякої кримінальної відповідальності, застосованої до військовозобовʼязаного бути не може. Є притягнення після проходження, але лише за рішенням суду і, найімовірніше, дадуть лише умовний термін. Бачите, що законотворці наші працюють, кожен раз щось нове. Деякі кажуть, що буде ще зменшено вік щодо мобілізації, зараз 25 років, хочуть ще зменшити. Подивимося, до чого прийдуть.

Одеський адвокат про кримінальну відповідальність. Фото: Новини.LIVE

Але я не бачу сенсу в цьому, не розумію. Багато хто каже: краще відсиджу, я з цим не згоден. Це їхнє право, кожна людина повинна обирати, як їм бути. Але я вважаю, що краще захищати нашу державу, ніж чекати на кримінальну відповідальність. Адже вже зрозуміло, що просто відсидітися не вийде.