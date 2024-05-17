Новый закон о мобилизации: какие изменения коснутся военнообязанных с 18 мая

Правоохранители проверяют документы у водителей. Фото Ратинский Вячеслав / УНИАН

Не успели украинцы прийти в себя после принятия закона о мобилизации, как уже на подходе очередной законопроект — на этот раз уже относительно усиления ответственности за уклонение от службы. Верховная Рада его уже приняла, также сегодня подписал президент. Казалось бы, что удивить украинцев мало чем удастся, но законотворцы пытаются и работают в поте лица. Что же прописано в новом законе и какие штрафы будут за неявку в ТЦК или отказ от повестки? И главное, коснется ли это недвижимости военнообязанных?

Ответ на эти вопросы эксклюзивно журналистам Новини.LIVE дал одесский адвокат Алексей Шалару.

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Что известно о новом законе?

— Есть закон об ужесточении ответственности в сфере мобилизации. Штрафы очень большие — от 17 тысяч гривен. И это только первоначальная сумма. То есть, это первый штраф. Как будет действовать: ТЦК и СП направляет соответствующую повестку военнообязанному. И человека в течение 60 дней должен свои данные обновить. Если же не обновил, то, вероятно, будут составлены соответствующие списки, которые будут направляться в полицию. Полиция же, согласно новому закону, уже может производить административное задержание. Если же мужчина по месту регистрации повестку не получил или отказался от нее, то в ТЦК поступит ответ, что человек не найден. После этого она должна в десятидневный срок самостоятельно прийти в центр комплектования. То есть не требуется составление протокола, не требуется судов. Также ТЦК и СП может, кроме штрафа, вынести исковое заявление об ограничении прав управления транспортным средством.

Адвокат Алексей Шалару. Фото: Новини.LIVE

Меня еще спрашивают, как часто могут выносить штрафы ТЦК и СП: каждый раз будет выноситься закон о мобилизации, и каждый раз вы должны будете в течение 60 дней обновить свои данные. И всякий раз, если вы их не обновите, будет применен штраф.

Что будет с недвижимым имуществом?

— Сейчас говорят о недвижимом имуществе, которое будут забирать. Нет, такого нет. Но если будет применен административный штраф, эти данные будут переданы в соответствующие службы, которые могут наложить арест на имущество. Также человек будет занесен в список должников, из-за чего он не сможет даже ничего продать или переписать. Это касается как движимого, так и недвижимого имущества. То есть, если наберется 8-10 штрафов у человека, которые будут превышать суммы в 100-150 тысяч гривен, то это гарантирован арест, о котором человеку известят банки и поступит сообщение в ''Дії''. Но эта система не совершенна и требует доработки. Обещали, что с 18 мая она заработает в полной мере, посмотрим. Вот я вчера ходил в ЦНАП, пытался обновить данные. Мне сказали, что они еще не знают, как это будет.

Адвокат о недвижимом имуществе военнообязанных. Фото: Новини.LIVE

Так же с электронным кабинетом. По законодательству человек должен получить повестку, его же никто не отменял. Но в законе не прописано, как оно должно прийти в электронный кабинет. И какие будут дальше законопроекты — я не знаю. Но известно точно, что не получение повестки будет приравниваться к отказу от нее. А уже потом через суд нужно доказывать, почему человек отказался и вообще получал эту повестку.

Как будут выписываться штрафы?

— Если вы отказались от повестки, то должны заплатить штраф, который выпишет исполнительная служба. Отказываться можно многократно, но надо понимать, что штраф будет постоянно увеличиваться. Это только первый будет 17 тысяч, а дальше он может превышать и 30, и 40, и 50 тысяч. А если у человека нет денег, нет карточек или он проживает в другой стране, то они будут только накапливаться и никуда не пропадут. И как только мужчина получит какие-то деньги, они автоматически пойдут на списание задолженности.

Юрист о штрафах. Фото: Новини.LIVE

Единственное, что не претерпевает изменения, это имущество, на которое доверенность на другое лицо. Если мужчина находится за границей, женщина может приехать к нему и нотариально заверить доверенность на себя. После этого имущество становится автоматически общей собственностью, которую можно продать.

Кто может проверять документы с 18 мая?

— Согласно закону, который 18 мая вступает в законную силу, кроме полиции, также ТЦК и СП получат право проверять военно-учетные документы. И человек, ранее не проходивший проверки, с этого момента обязан предоставить данный военно-учетный документ для проверки. Следует обратить внимание на то, что в документе должна быть актуальна дата обновления данных и QR-код. Если же этого нет — сразу повестка и 15-минутное ВВК. Потому что за 2 года войны все должны были обновить данные и стать на учет. Следует отметить, что если человек отказывается предоставить документы, то с завтрашнего дня работники имеют право задержать его и держать в отделении до трех суток для установления личности. После чего в обязательном порядке ее направят в ТЦК для обновления данных и выписывания штрафа. Это все прописано в законе.

Алексей Шалару о проверке документов. Фото: Новини.LIVE

Если же человек задержан и выписан штраф, он может это обжаловать и нанять адвоката. После чего подать заявление об отказе от административной ответственности. Далее — устанавливаются обстоятельства, как именно происходило задержание. Но это не скорая процедура и может длиться месяцами или годами, потому что суды сегодня в Одессе перегружены. И человек уже может нести службу даже, а родственники могут заниматься судебными делами.

Когда наступает уголовная ответственность?

— Сейчас много вопросов, будет ли уголовная ответственность за отказ от мобилизации — я говорю, что нет. По крайней мере, сейчас такая норма в законе не прописана. Если вы не прошли ВВК, никакой уголовной ответственности, применяемой к военнообязанному, быть не может. Есть привлечение после прохождения, но только по решению суда и, скорее всего, дадут только условный срок. Видите, что наши законодатели работают, каждый раз что-то новое. Некоторые говорят, что будет еще уменьшен возраст мобилизации, сейчас 25 лет, хотят еще уменьшить. Посмотрим, к чему придут.

Одесский адвокат об уголовной ответственности. Фото: Новини.LIVE

Но я не вижу смысла в этом, не понимаю. Многие говорят: лучше отсижу, я с этим не согласен. Это их право, каждый человек должен выбирать, как им быть. Но я считаю, что лучше защищать наше государство, чем ждать уголовной ответственности. Ведь уже понятно, что просто отсидеться не получится.