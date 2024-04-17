Оновлена мобілізація: що потрібно зробити військовозобовʼязаним

Військовозобовʼязані на плацу. Фото: Прилепа Олександр/ УНІАН

Законопроєкт про мобілізацію прийнято Верховною Радою, і його вже навіть підписав Президент. Це означає, що вже через місяць нові правила набудуть чинності. Тепер є чіткі правила не лише щодо постановки на облік у ТЦК, а й щодо покарання, якщо цього не зробити.

Що приховують у собі нововведення та на що варто звернути увагу військовозобов'язаним, журналісти Новини.LIVE дізналися у юриста Ігоря Шаврова.

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Відеофіксація вручення повістки

Після низки скандалів з ТЦК у різних регіонах України до оновленого закону про мобілізацію внесли пункт про відеофіксацію факту затримання військовозобовʼязаного. При тому, що здійснювати її може також і чоловік, якому збираються виписати повістку. Як саме це має відбуватися, не уточнюється. Однак таке право за громадянином залишається.

"Щодо відеофіксації — це дійсно нова норма, вона набуває чинності через три місяці після підписання закону президентом. Це добре рішення, адже поліцейські і так працюють з бодикамерами, які усе фіксують. Також можливо фіксувати усе самостійно, з цим не має бути ніяких проблем", — сказав юрист Ігор Шавров.

Ігор Шавров про нові правила мобілізації. Фото: Новини.LIVE

Крім того, адвокат зазначив, що у разі порушення закону зі сторони силовиків, людина може вимагати копії записів та надати їх у суді як докази. За його словами, це зроблено для запобігання маніпуляціями, які могли б бути. Відеофіксація стимулює дотримання вимог законодавства.

Хто має право вручати повістки

Сьогодні процес вручення повістки має особливі правила, адже видати її має право майже будь-який державний орган або силова структура. Юрист зазначає, що цей перелік може збільшитися, якщо виникне така потреба.

"Насправді сьогодні майже всі мають право вручати повістку, навіть працівник ЖКГ. Це доволі широке коло. Але повістка вручається лише особисто в руки. Інші способи є незаконними", — наголосив Ігор Шавров.

Втрата облікових документів: що робити

Станом на сьогодні покарання за втрату військового квитка або приписного немає, каже юрист. Однак під час воєнного стану кожен військовозобовʼязаний чоловік повинен мати при собі документи. Це може бути також і цифрова копія або фото.

"Наразі є обовʼязок у кожного чоловіка носити з собою документи і у разі потреби надати їх на вимогу відповідних органів. Тому треба бути уважним та зберігати усі документи", — додав правозахисник.

Юрист про втрату облікових документів. Фото: Новини.LIVE

Як відновити втрачений квиток

звернутися з заявою про втрату до ТЦК;

пояснити причину втрати;

надати необхідні документи;

заплатити штраф (у разі навмисної втрати або пошкодження);

отримати витяг з наказу про повернення.

Відмова від повістки: яке покарання

Підписаний закон також передбачає й відповідні покарання за ухилення від мобілізації. Наразі йдеться про обмеження права керувати автомобілем. Однак Ігор Шавров наголошує, що Верховна Рада розглядає додатковий документ стосовно штрафів, які стягуються у разі ігнорування повістки.

"Законопроєкт саме на розгляді. Це буде саме адміністративне покарання у вигляді штрафів, однак невідомо щодо суми. А якщо людина ігнорує проходження ВЛК, то за це вже передбачена кримінальна відповідальність", — наголосив правозахисник.

Правозахисник про відмову від повістки. Фото: Новини.LIVE

60 днів на оновлення даних

Після набуття чинності закону усі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, мають уточнити свої дані у ТЦК або ЦНАПах. У разі відмови, ухилянтам нараховуватимуться штрафи. Водночас Ігор Шавров наголошує на тому, що чітких правил у конституції ще не зазначено.

"Я думаю, що будуть запроваджені підзаконні акти, щось ухвалить Кабінет міністрів. Можливо, зміняться правила щодо перетину кордону. Побачимо, як це буде працювати, але зараз я не бачу, що система запрацює одразу", — додав Ігор Шавров.

Адвокат Ігор Шавров про оновлення даних у ТЦК. Фото: Новини.LIVE

Які дані необхідно оновити

адресу фактичного проживання;

місце реєстрації проживання;

місце роботи;

номер телефону;

адресу електронної пошти;

додаткові дані (за вимогою).

Україна вже більше двох років перебуває у стані повномасштабної війни, для перемоги у якій необхідні великі зміни. Оновлений закон про мобілізацію викликав неоднозначну реакцію у суспільства, через що був доопрацьований до найгуманнішої своєї версії. Як він діятиме — побачимо найближчим часом.