Обновленная мобилизация: что нужно сделать военнообязанным

Военнообязанные на плацу. Фото: Прилепа Александр/ УНИАН

Законопроект о мобилизации принят Верховной Радой и его уже подписал Президент. Это означает, что уже через месяц новые правила вступят в силу. Теперь есть четкие правила не только относительно постановки на учет в ТЦК, но касающиеся случаев, если этого не сделать.

Что скрывают в себе нововведения и на что стоит обратить внимание военнообязанным, журналисты Новини.LIVE узнали в юриста Игоря Шаврова.

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Видеофиксация вручения повестки

После ряда скандалов с ТЦК в разных регионах Украины в обновленный закон о мобилизации внесли пункт о видеофиксации факта задержания военнообязанного. При том, что производить ее может также и мужчина, которому собираются выписать повестку. Как именно это должно происходить, не уточняется. Однако такое право за гражданином остается.

"О видеофиксации — это действительно новая норма, она вступает в силу через три месяца после подписания закона президентом. Это хорошее решение, ведь полицейские и так работают с все фиксирующими бодикамерами. Также возможно фиксировать все самостоятельно, с этим не должно быть никаких проблем", — сказал юрист Игорь Шавров.

Игорь Шавров о новых правилах мобилизации. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, адвокат отметил, что в случае нарушения закона со стороны силовиков человек может требовать копии записей и предоставить их в суде в качестве доказательств. По его словам, это сделано для предотвращения манипуляций, которые могли бы быть. Видеофиксация стимулирует соблюдение требований законодательства.

Кто имеет право вручать повестки

Сегодня процесс вручения повестки имеет особые правила, ведь выдать ее вправе почти любой государственный орган или силовая структура. Юрист отмечает, что этот список может увеличиться, если возникнет такая потребность.

"На самом деле сегодня почти все имеют право вручать повестку, даже работник ЖКХ. Это довольно широкий круг. Но повестка вручается только лично в руки. Другие способы незаконны", — подчеркнул Игорь Шавров.

Утрата учетных документов: что делать

На сегодня наказания за потерю военного билета или приписного нет, говорит юрист. Однако во время военного положения каждый военнообязанный мужчина должен иметь при себе документы. Это может быть также цифровая копия или фото.

"В настоящее время есть обязанность у каждого мужчины носить с собой документы и в случае необходимости предоставить их по требованию соответствующих органов. Поэтому нужно быть внимательным и хранить все документы", — добавил правозащитник.

Юрист об утрате учетных документов. Фото: Новини.LIVE

Как восстановить утраченный билет

обратиться с заявлением о потере в ТЦК;

объяснить причину потери;

предоставить необходимые документы;

заплатить штраф (в случае умышленной потери или повреждения);

получить выписку из приказа о возвращении.

Отказ от повестки: какое наказание

Подписанный закон также предусматривает соответствующие наказания за уклонение от мобилизации. Речь идет об ограничении права управлять автомобилем. Однако Игорь Шавров отмечает, что Верховная Рада рассматривает дополнительный документ относительно штрафов, взимаемых в случае игнорирования повестки.

"Законопроект именно на рассмотрении. Это будет административное наказание в виде штрафов, однако неизвестно относительно суммы. А если человек игнорирует прохождение ВЛК, то за это уже предусмотрена уголовная ответственность", — подчеркнул правозащитник.

Правозащитник об отказе от повестки. Фото: Новини.LIVE

60 дней на обновление данных

После вступления закона в силу все граждане Украины, состоящие на военном учете, должны уточнить свои данные в ТЦК или ЦПАУ. В случае отказа уклоняющимся будут начисляться штрафы. В то же время Игорь Шавров отмечает, что четких правил в конституции еще не указано.

"Я думаю, что будут введены подзаконные акты, что-то примет Кабинет министров. Возможно, изменятся правила пересечения границы. Увидим, как это будет работать, но сейчас я не вижу, что система заработает сразу", — добавил Игорь Шавров.

Адвокат Игорь Шавров об обновлении данных в ТЦК. Фото: Новини.LIVE

Какие данные необходимо обновить

адрес фактического проживания;

место регистрации проживания;

место работы;

номер телефона;

адрес электронной почты;

дополнительные данные (по требованию).

Украина уже более двух лет находится в состоянии полномасштабной войны, для победы которой необходимы большие изменения. Обновленный закон о мобилизации вызвал неоднозначную репутацию у общества, в результате чего был доработан до самой гуманной своей версии. Как он будет действовать — увидим в ближайшее время.