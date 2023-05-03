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Новий маршрут від Укрзалізниці цього разу з Одеси

3 травня 2023 15:00
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Анна Мурадова
Редактор
Новий маршрут від Укрзалізниці цього разу з Одеси
Люди виходять з потяга. Фото: Укрзалізниця
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Укрзалізниця оголосила про запуск нового регіонального поїзда №802/801 на маршруті Одеса — Вінниця. Квитки будуть доступні вже незабаром онлайн, в застосунку перевізника, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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"На маршруті курсуватиме комфортабельний інклюзивний електропоїзд, капітально відремонтований на власних потужностях Укрзалізниці вже цього року", — йдеться в повідомленні. 

Інклюзивний вагон потяга Одеса — Вінниця. Фото:  Укрзалізниця

Детальніше про новий маршрут

Новий поїзд №802 буде відправлятися з Одеси щодня о 11:43 і прибувати до Вінниці о 18:36. У зворотному напрямку поїзд №801 буде відправлятися з Вінниці о 6:40 і прибувати до Одеси о 13:30, починаючи з 16 травня.

Маршрут проходитиме через станції Вигода, Роздільна, Затишшя, Подільськ, Слобідка, Кодима, Рудниця, Крижопіль, Вапнярка, Жмеринка, Браїлів та Гнівань.

Нагадаємо, Укрзалізниця оновила мобільний застосунок для бронювання квитків. Там з'явилася можливість одночасного оформлення і зворотного квитка.

Пасажири Укрзалізниці придбали понад 10 000 перевізних документів на тварин в застосунку з моменту запуску цієї функції. Залізничний оператор також нагадав, як правильно подорожувати разом з тваринами у поїздах.

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