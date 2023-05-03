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Новый маршрут от Укрзализныци на этот раз из Одессы

3 мая 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Новый маршрут от Укрзализныци на этот раз из Одессы
Люди выходят из поезда. Фото: Укрзализныця
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Укрзализныця объявила о запуске нового регионального поезда №802/801 по маршруту Одесса — Винница. Билеты будут доступны уже в скором времени онлайн, в приложении перевозчика, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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"На маршруте будет курсировать комфортабельный инклюзивный электропоезд, капитально отремонтированный на собственных мощностях "Укрзалізниці" уже в этом году", — говорится в сообщении.

Инклюзивный вагон поезда Одесса — Винница. Фото: Укрзализныця

Подробнее о новом маршруте

Новый поезд №802 будет отправляться из Одессы каждый день в 11:43 и прибывать в Винницу в 18:36. В обратном направлении поезд №801 будет отправляться из Винницы в 6:40 и прибывать в Одессу в 13:30 начиная с 16 мая.

Маршрут будет проходить через станции Выгода, Раздельная, Затишье, Подольск, Слободка, Кодыма, Рудница, Крыжополь, Вапнярка, Жмеринка, Браилов и Гнивань.

Напомним, Укрзализныця обновила мобильное приложение для бронирования билетов. Там появилась возможность одновременного оформления и обратного билета.

Пассажиры Укрзализныци приобрели более 10 000 перевозочных документов на животных в приложении с момента запуска этой функции. Железнодорожный оператор также напомнил, как правильно путешествовать вместе с животными в поездах.

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