Новий очільник французького уряду має одеське коріння

Премʼєр-міністр Франції. Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Сьогодні зʼявилася інформація про те, що новопризначений премʼєр-міністр Франції має предків, які проживали в Одесі. Його родина з материнської сторони походить емігрантів-білогвардійців, які до революції проживали в українському місті.

Про це пише французьке видання Le Monde.

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Мати Атталя Марі де Курісс походить з родини російських емігрантів-білогвардійців грецького походження, які проживали в Одесі. Відомо, що вона виховувала політика у православній вірі.

А ось батько премʼєра походив з єврейської родини, яка перебралася до Франції з Тунісу.

"Мій батько сказав мені: "Можливо, ти православний, але все життя будеш відчувати себе євреєм, головним чином тому, що будеш страждати від антисемітизму через своє ім'я", — казав де Курісс у 2019 році.

Нагадаємо, Президент Франції Еммануель Макрон призначив 34-річного міністра освіти Габріеля Атталя новим прем'єр-міністром країни, вчора, 9 січня, щоб переформатувати уряд напередодні виборів до Європарламенту. Атталь став наймолодшим і першим відкритим прем'єр-міністром-гомосексуалом в історії Франції.

Додамо, у Франції у понеділок, 8 січня, подала у відставку прем'єр-міністерка Елізабет Борн. Вона зазначила, що вважає за необхідне продовжувати реформи та працюватиме і надалі з рештою членів уряду.