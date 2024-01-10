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Новий очільник французького уряду має одеське коріння

10 січня 2024 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Новий очільник французького уряду має одеське коріння
Премʼєр-міністр Франції. Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні зʼявилася інформація про те, що новопризначений премʼєр-міністр Франції має предків, які проживали в Одесі. Його родина з материнської сторони походить емігрантів-білогвардійців, які до революції проживали в українському місті. 

Про це пише французьке видання  Le Monde.

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Мати Атталя Марі де Курісс походить з родини російських емігрантів-білогвардійців грецького походження, які проживали в Одесі. Відомо, що вона виховувала політика у православній вірі. 

А ось батько премʼєра походив з єврейської родини, яка перебралася до Франції з Тунісу.

"Мій батько сказав мені: "Можливо, ти православний, але все життя будеш відчувати себе євреєм, головним чином тому, що будеш страждати від антисемітизму через своє ім'я", — казав де Курісс у 2019 році. 

Нагадаємо, Президент Франції Еммануель Макрон призначив 34-річного міністра освіти Габріеля Атталя новим прем'єр-міністром країни, вчора, 9 січня, щоб переформатувати уряд напередодні виборів до Європарламенту. Атталь став наймолодшим і першим відкритим прем'єр-міністром-гомосексуалом в історії Франції.

Додамо, у Франції у понеділок, 8 січня, подала у відставку прем'єр-міністерка Елізабет Борн. Вона зазначила, що вважає за необхідне продовжувати реформи та працюватиме і надалі з рештою членів уряду.

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