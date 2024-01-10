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Новый глава французского правительства имеет одесские корни

10 января 2024 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Новый глава французского правительства имеет одесские корни
Премьер-министр Франции. Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня появилась информация о том, что у новоназначенного премьер-министра Франции есть предки, проживавшие в Одессе. Его семья с материнской стороны происходит из эмигрантов-белогвардейцев, которые до революции проживали в украинском городе.

Об этом пишет французское издание Le Monde.

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Мать Атталя Мари де Курисс происходит из семьи российских эмигрантов-белогвардейцев греческого происхождения, проживавших в Одессе. Понятно, что она воспитывала политика в православной вере.

А вот отец премьера происходил из еврейской семьи, перебравшейся во Францию из Туниса.

"Мой отец сказал мне: "Возможно, ты православный, но всю жизнь будешь чувствовать себя евреем, главным образом потому, что будешь страдать от антисемитизма из-за своего имени", — говорил де Курисс в 2019 году.

Напомним, Президент Франции Эммануэль Макрон назначил 34-летнего министра образования Габриэля Атталя новым премьер-министром страны, вчера, 9 января, чтобы переформатировать правительство в преддверии выборов в Европарламент. Атталь стал самым молодым и первым открытым премьер-министром-гомосексуалом в истории Франции.

Добавим, во Франции в понедельник, 8 января, подала в отставку премьер-министр Элизабет Борн. Она отметила, что считает необходимым продолжать реформы и будет работать и дальше с остальными членами правительства.

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