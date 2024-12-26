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Новий рік в Одесі — як містяни його святкуватимуть

26 грудня 2024 22:37
Рвачова Анастасія - редактор
Новий рік 2025в Одесі – як святкують, традиції та цікаві факти
Головна ялинка Одеси на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасія - редактор

До Нового року залишилося всього п’ять днів, і місто буквально живе у святковому ритмі. Магазини переповнені покупцями, а вільну касу знайти майже неможливо — кожен прагне встигнути придбати найкраще для святкового столу. Але підготовка до головної ночі року — це не лише про страви та декорації. Одесити активно обирають ідеальне місце для святкування, адже вірять: як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш.

Журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, де і як вони зустрічатимуть Новий рік. 

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Домашній затишок

Більшість одеситів цього року планують зустріти Новий рік вдома, у затишному родинному колі. Адже це не просто традиція — це можливість побути поруч із близькими у час, коли країна переживає непрості випробування. Масові гуляння під час війни здаються недоречними, адже щодня Україна втрачає своїх людей через російські атаки. Святковий вечір вдома стає символом підтримки та єдності родин.  Про це каже й Валерій, який вважає, що гуляння зараз не на часі і краще цей час приділити рідним. 

"Я точно буду вдома. Зараз такий час, що й особливо святкувати не хочеться. Просто скромно відкриємо пляшку шампанського та випʼємо по бокалу під бій курантів", — зазначає Валерій. 

Одесити Вікторія та Валерій з сином. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одесити Вікторія та Валерій з сином. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 

Чоловіка підтримує й інша одеситка Вікторія. Але дівчина підкреслює, що буде вдома саме у новорічну ніч. А вже на ранок планує похід в гості до друзів. 

"Будемо святкувати вдома. Такий настрій. Хочеться побути в родинному колі. А вже 1 січня, можливо, підемо в гості до друзів", — додає Вікторія. 

Водночас Ольга попри те, що свято вже на носі, ще не має планів на новорічну ніч. Але найімовірніше святкуватиме вдома, де на неї чекатиме родина. 

"Я ще не знаю, не замислювалася. Мабуть, вдома з рідними. Це буде найкращий варіант зараз", — розповідає Ольга. 

Одеситка Ольга. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 
Туристка з Дніпра Ольга. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Без тепла рідних

Дехто також планує зустрічати Новий рік у родинному колі, хоча й не у повному складі. Через різні обставини частина близьких покинула домівки, залишивши за собою порожні місця за святковим столом. Проте навіть на відстані родини намагаються залишатися разом у думках, підтримуючи теплі традиції та мріючи про наступний Новий рік, коли всі знову зберуться разом. Наталя з сумом ділиться, що її діти навчаються у столиці, тому ця новорічна ніч буде у меншому колі. 

"Скоріш за все, у нас Новий рік буде вдома, в родинному колі. Діти в мене навчаються в Києві, а я буду з батьками. Бо війна війною, а хочеться домашнього затишку й тепла", — каже Наталя.

Одеситка Наталя. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Наталя. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 

Схожа ситуація і в Надії. Але на заваді у жінки стали обставини війни, адже її літній тато не зможе після бою курантів піти до іншої доньки в гості. 

"Я буду вдома. У мене не молодий тато, і через комендантську годину ми не можемо піти в гості до сестри, а потім повернутися — йому важко. А так ми собі затишно прикрасимо ялинку та будемо насолоджуватися святом", — підсумовує Надія. 

Одеситка Надія. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 
Одеситка Надія. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Головне у святкуванні Нового року — не місце, а ті емоції, які ми отримуємо й даруємо іншим. У родинному колі свято не може бути невдалим, адже рідні завжди зігріють своїм теплом, підтримають і створять ту особливу атмосферу, яку жодне інше місце не зможе замінити.

Нагадаємо, ми писали про те, які страви можна приготувати на святковий стіл на Новий рік 2025. 

Раніше ми розповідали про те, як можна красиво загорнути подарунки на Новий рік 2025.

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22:13 Бізнесмен Кріппа хоче створити футбольний клуб під брендом NAVI

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