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Новый год в Одессе — как горожане будут его отмечать

26 декабря 2024 22:37
Рвачова Анастасия - редактор
Новый год 2025 в Одессе – как празднуют, традиции и интересные факты
Главная елка Одессы на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасия - редактор

До Нового года осталось всего пять дней, и город практически живет в торжественном ритме. Магазины переполнены покупателями, а свободную кассу найти почти невозможно — каждый стремится успеть купить самое лучшее для праздничного стола. Но подготовка к главной ночи года — это не только блюда и декорации. Одесситы активно выбирают идеальное место для празднования, ведь верят: как Новый год встретишь, так и проведешь.

Журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, где и как они будут встречать Новый год.

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Домашний уют

Большинство одесситов в этом году планируют встретить Новый год дома в уютном семейном кругу. Это ведь не просто традиция — это возможность побыть рядом с близкими в период, когда страна переживает непростые испытания. Массовые гуляния во время войны кажутся неуместными, ведь каждый день Украина теряет своих людей из-за российских атак. Праздничный вечер дома становится символом поддержки и единства семей. Об этом говорит и Валерий, который считает, что гуляния сейчас не ко времени и лучше это время уделить родным.

"Я точно буду дома. Сейчас такое время, что особенно праздновать не хочется. Просто скромно откроем бутылку шампанского и выпьем по бокалу под бой курантов", — отмечает Валерий.

Одессы Виктория и Валерий с сыном. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситы Виктория и Валерий с сыном. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Мужчину поддерживает и другая одесситка Виктория. Но девушка подчеркивает, что будет дома именно в новогоднюю ночь. А уже утром планирует поход в гости к друзьям.

"Будем праздновать дома. Такое настроение. Хочется побыть в кругу семьи. А уже 1 января, возможно, пойдем в гости к друзьям", — добавляет Виктория.

В то же время Ольга несмотря на то, что праздник уже на носу, еще не имеет планов на новогоднюю ночь. Но вероятнее всего будет праздновать дома, где ее будет ждать семья.

"Я еще не знаю, не задумывалась. Пожалуй, дома с родными. Это будет лучший вариант сейчас", — рассказывает Ольга.

Одесситка Ольга. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская 
Туристка из Днепра Ольга. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Без тепла родных

Некоторые также планируют встречать Новый год в семейном кругу, хотя и не в полном составе. В силу разных обстоятельств часть близких покинула дома, оставив за собой пустые места за праздничным столом. Однако даже на расстоянии семьи пытаются оставаться вместе мысленно, поддерживая теплые традиции и мечтая о следующем Новом годе, когда все снова соберутся вместе. Наталья с грустью делится, что ее дети учатся в столице, поэтому новогодняя ночь будет в меньшем кругу.

"Скорее всего, у нас Новый год будет дома, в кругу семьи. Дети у меня учатся в Киеве, а я буду с родителями. Потому что война войной, а хочется домашнего уюта и тепла", — говорит Наталья.

Одесситка Наталья. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Наталья. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Похожая ситуация и у Надежды. Но помешали женщине обстоятельства войны, ведь ее пожилой папа не сможет после боя курантов пойти к другой дочери в гости.

"Я буду дома. У меня немолодой папа, и из-за комендантского часа мы не можем пойти в гости к сестре, а потом вернуться — ему тяжело. А так мы уютно украсим елку и будем наслаждаться праздником", — заключает Надежда.

Одесситка Надежда. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская 
Одесситка Надежда. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Главное в праздновании Нового года — не место, а те эмоции, которые мы получаем и дарим другим. В семейном кругу праздник не может быть неудачным, ведь родные всегда согреют своим теплом, поддержат и создадут ту особую атмосферу, которую ни одно другое место не сможет заменить.

Напомним, мы писали о том, какие блюда можно приготовить на праздничный стол на Новый год 2025.

Раньше мы рассказывали о том, как можно красиво завернуть подарки на Новый год 2025.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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