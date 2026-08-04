Новітні дрони Magura: загроза для РФ в Чорному морі

Морські дрони. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Росія продовжує шукати способи завдавати ударів по Україні, не наражаючи свої кораблі на зайвий ризик. Ракетоносії РФ дедалі частіше залишаються в гаванях, а українські сили використовують нові способи ураження російських об'єктів. Водночас під прицілом окупантів залишаються цивільні судна та портова логістика.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

Новітні дрони Magura

Українські сили продовжують використовувати морські дрони як платформи для FPV-безпілотників. Така технологія дозволяє наближати ударні дрони до цілей і застосовувати їх там, де противник не очікує появи такої загрози. За словами Плетенчука, реалізація подібних атак є складною як технічно, так і з погляду непомітного наближення до цілі. Водночас такі удари можуть бути особливо ефективними проти російських засобів радіолокаційної розвідки. Якщо вдається знищити або вивести з ладу такі системи, російська оборона стає менш захищеною. Це відкриває можливості для подальшого ураження інших об'єктів, які прикривалися цими засобами.

"Як бачите, це доволі непросто — підійти непоміченими. І, звісно, технічно непросто організувати і доставку, і керування відповідно такими вже малими засобами. Але, як бачите, ефективно, особливо коли саме такого типу загроз ворог не чекає", — зазначив Плетенчук.

Ракетоносії РФ ховаються в гаванях

Російські кораблі-носії "Калібрів" тепер уникають виходу у відкрите море. За словами Плетенчука, для них перебування в гавані стало безпечнішим варіантом, ніж вихід на позиції в Чорному морі. Таке рішення впливає і на можливості застосування ракет. Якби кораблі виходили в центральну частину Чорного моря, ракети могли б долати меншу відстань до цілей, а Україна мала б менше часу для реагування. Тепер росіяни змушені запускати їх із більш віддалених позицій.

Водночас Плетенчук вважає, що основним результатом таких пусків для Росії стає навантаження на українську протиповітряну оборону. Самі ракети, за його оцінкою, не стали від цього ефективнішими.

"Показовий цей кейс тим, що поміж безпекою власної гавані і виходами в море вони обирають перший варіант. Тобто для них ризикнути всередині менш страшно, ніж вийти в море, де ризик набагато вищий", — розповів речник ВМС.

РФ повторно атакує цивільні судна

Окремою проблемою залишаються атаки на цивільні судна, які пов'язані з українською морською логістикою. Російські війська почали повторно бити по деяких суднах, які вже залишилися без екіпажів або тривалий час перебувають у портах. Плетенчук зазначив, що така практика, зокрема, стосується Миколаївщини. На його думку, подібні удари не мають очевидної військової доцільності, оскільки частина суден уже давно не використовується для перевезень. Водночас Росія намагається показати власній аудиторії, що нібито завдає ударів по українській логістиці та блокує постачання. Однак сама логіка таких заяв викликає питання, адже регулярні російські удари по суднах і портовій інфраструктурі не означають повного припинення морського сполучення України.

"Зараз у них така тенденція пішла — наносити вдруге і втретє удари по тих суднах, які вже покинуті, або тих, які стоять уже не перший рік у порту. Це стосується Миколаївщини в першу чергу", — повідомив Плетенчук.

Для Одеси та інших українських портів це означає збереження постійної загрози з боку Росії. Водночас українські військові продовжують використовувати морські дрони та інші засоби, щоб обмежувати можливості російського флоту в Чорному морі.

Як повідомляли Новини.LIVE, російський Чорноморський флот фактично втратив можливість вільно діяти у Чорному морі. Більшість кораблів РФ не виходить у відкриту акваторію, а ракетні пуски росіяни проводять безпосередньо з гаваней. Водночас для Одеси та морського коридору залишаються серйозні загрози з боку авіації, ракет і безпілотників.

Також Новини.LIVE писали, що новітні морські платформи Magura спецпідрозділу ГУР Group 13 вперше застосували для ударів по наземних цілях у Криму. Наприкінці липня вони уразили два важливі радіолокаційні об’єкти російських окупантів.