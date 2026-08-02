Росія змінила тактику атак по Україні: ставка на дрони

Корабель РФ пускає ракети. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія змінила підхід до ударів по Україні та дедалі частіше робить ставку на масове застосування безпілотників. Однією з головних цілей залишаються судна, які заходять до портів Великої Одеси. Водночас російські війська продовжують використовувати й ракетоносії в Чорному морі.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

Ставка на кількість

За словами Плетенчука, раніше Росія частіше використовувала балістичні ракети для ударів по Україні. Тепер окупанти значно активніше застосовують дрони, оскільки це дешевший спосіб завдавати масованих ударів.

"Зараз вони змінили тактику — це дрони. Це дешевше, це масовіше, і їхня відповідь лише одна — кількісний склад", — зазначив речник ВМС ЗСУ.

Плетенчук додав, що Росія щодня використовує ударні безпілотники, зокрема дрони з реактивною тягою. Він назвав їх "ракетодронами" та зазначив, що вони становлять окрему загрозу.

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Ціль — судна

За словами речника ВМС, однією з основних цілей російських атак є судна, які заходять до портів Великої Одеси. Росія намагається створювати загрозу для роботи портів і цивільного судноплавства.

"Фактично, основна ціль для них — це судна, які заходять у порти Великої Одеси, і так ці атаки відбуваються", — сказав Плетенчук.

Він зазначив, що в Одесі постійно працюють над протидією таким атакам. Однак періодично російські удари все ж досягають цілей.

Росія повертає "Калібри"

Окремо Плетенчук звернув увагу на дії російських кораблів. За його словами, в останній день місяця Росія втретє поспіль застосувала носії крилатих ракет "Калібр" із пунктів базування.

"Втретє поспіль вони їх застосовують з пункту базування, що є небезпечним. Зокрема для них", — зазначив речник.

Він додав, що не вважає ефективність цих крилатих ракет високою. Водночас їхнє застосування змушує українську протиповітряну оборону витрачати ресурси на відбиття атак.

Як повідомляли Новини.LIVE, РФ почала застосовувати модернізовані реактивні дрони "Герань-4 Сикер". Ці безпілотники вже використовують для ударів по портовій інфраструктурі та суднах у Чорному морі. Тепер росіяни змінили конструкцію дрона та встановили на нього оптичну систему наведення. Це може зробити атаки точнішими навіть у разі втрати зв’язку з апаратом.

Також Новини.LIVE писали, що Росія продовжує атакувати Одесу та Одещину, використовуючи різні види озброєння та змінюючи маршрути ударів. Ворог намагається перевантажити українську ППО, виснажити її та знайти слабкі місця в системі захисту. Водночас Україна продовжує завдавати ударів по російських об'єктах, зокрема в Чорному морі. Нові атаки можуть стати частиною тривалої боротьби за контроль над морською логістикою.