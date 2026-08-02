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Главная Одесса РФ изменила тактику ударов по Одесчине: ставка на массированность

РФ изменила тактику ударов по Одесчине: ставка на массированность

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 15:32
Россия изменила тактику атак на Украину: ставка на дроны
Корабль РФ запускает ракеты. Фото иллюстративное: российские СМИ

Россия изменила подход к нанесению ударов по Украине и всё чаще делает ставку на массовое применение беспилотников. Одной из главных целей остаются суда, заходящие в порты Большой Одессы. В то же время российские войска продолжают использовать и ракетоносцы в Черном море.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Ставка на количество

По словам Плетенчука, ранее Россия чаще использовала баллистические ракеты для ударов по Украине. Теперь оккупанты значительно активнее применяют дроны, поскольку это более дешевый способ наносить массированные удары.

"Сейчас они изменили тактику — это дроны. Это дешевле, это массовее, и их ответ только один — количественное превосходство", — отметил представитель ВМС ВСУ.

Плетенчук добавил, что Россия ежедневно использует ударные беспилотники, в частности дроны с реактивной тягой. Он назвал их "ракетодронами" и отметил, что они представляют особую угрозу.

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Цель — суда

По словам представителя ВМС, одной из основных целей российских атак являются суда, заходящие в порты Большой Одессы. Россия пытается создать угрозу для работы портов и гражданского судоходства.

"Фактически, основная цель для них — это суда, заходящие в порты Большой Одессы, и именно так происходят эти атаки", — сказал Плетенчук.

Он отметил, что в Одессе постоянно работают над противодействием таким атакам. Однако периодически российские удары всё же достигают целей.

Россия возвращает "Калибры"

Отдельно Плетенчук обратил внимание на действия российских кораблей. По его словам, в последний день месяца Россия в третий раз подряд применила носители крылатых ракет "Калибр" с пунктов базирования.

"В третий раз подряд они применяют их с пункта базирования, что опасно. В частности, для них самих", — отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что не считает эффективность этих крылатых ракет высокой. В то же время их применение вынуждает украинскую противовоздушную оборону тратить ресурсы на отражение атак.

Как сообщали Новини.LIVE, РФ начала применять модернизированные реактивные дроны "Герань-4 Сикер". Эти беспилотники уже используются для нанесения ударов по портовой инфраструктуре и судам в Черном море. Теперь россияне изменили конструкцию дрона и установили на него оптическую систему наведения. Это может сделать атаки более точными даже в случае потери связи с аппаратом.

Также Новини.LIVE сообщали, что Россия продолжает наносить удары по Одессе иОдесской области, используя различные виды вооружения и меняя маршруты ударов. Враг пытается перегрузить украинскую ПВО, измотать её и найти слабые места в системе защиты. В то же время Украина продолжает наносить удары по российским объектам, в частности в Черном море. Новые атаки могут стать частью длительной борьбы за контроль над морской логистикой.

Черное море Дмитрий Плетенчук Обстрел Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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