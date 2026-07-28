Братчук розповів про удари по РФ і нову тактику Росії

Винищувач РФ у морі. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія продовжує атакувати Одесу та Одещину, використовуючи різні види озброєння та змінюючи маршрути ударів. Ворог намагається перевантажити українську ППО, виснажити її та знайти слабкі місця в системі захисту. Водночас Україна продовжує завдавати ударів по російських об'єктах, зокрема в Чорному морі. Нові атаки можуть стати частиною тривалої боротьби за контроль над морською логістикою.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, передає Новини.LIVE.

Удари триватимуть

Сергій Братчук назвав українські удари по російських об'єктах частиною стратегічної операції. За його словами, у ній беруть участь різні підрозділи Сил оборони України, які працюють за напрямками далекобійних ударів. Він зазначив, що операція не має заздалегідь визначеного терміну завершення. Тому удари по російських військових і стратегічних об'єктах можуть продовжуватися й надалі.

Окремо Братчук звернув увагу на ситуацію в Чорному морі. Росія намагається тиснути на Одещину та блокувати роботу українських портів, але українські удари вже вплинули на можливості РФ у цьому регіоні. Серед важливих російських об'єктів він згадав Новоросійськ, де розташований великий нафтовий термінал і проходить значна частина перевалки російського зерна.

"Продовження, звичайно, буде. Тому що сьогодні очевидно, що ті удари, які Росія завдає у нас в Чорноморському басейні, максимально намагаючись блокувати роботу одеських портів, — ми говоримо про те, що і наші удари в категорії Чорного моря сьогодні багато що зупинили для Російської Федерації", — заявив Братчук.

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Росія змінює тактику

За словами речника, російські війська також намагаються змінювати підходи до повітряних атак. Ворог використовує різні типи повітряних цілей і може запускати їх із нових напрямків, щоб ускладнити роботу української протиповітряної оборони. Братчук пояснив, що українська ППО має багаторівневу систему захисту. У ній працюють різні засоби, зокрема мобільні дрони-перехоплювачі, авіація та винищувачі. Водночас Росія намагається атакувати кількома хвилями, поєднуючи різні види озброєння та повітряні цілі.

За його словами, така тактика має на меті розосередити увагу української ППО та виснажити її можливості. Після цього ворог може застосовувати балістичне озброєння, яке залишається однією з найскладніших загроз для української системи захисту.

"Ворог таку тактику сьогодні застосовує, кілька хвиль, і ми бачимо, що вона кожного дня вже стала відпрацьовуватися. Ну і, звичайно, ворог пробує різні локації", — розповів речник.

Загроза для Одеси

Братчук зазначив, що Росія може проводити атаки у кілька хвиль. Спочатку ворог запускає різні повітряні цілі, щоб розосередити увагу та виснажити українську ППО. Після цього можуть застосовуватися балістичні ракети. Також російські військові намагаються приховувати справжні цілі серед інших повітряних об'єктів. Через це перед українською ППО можуть одночасно з'являтися кілька різних цілей, що ускладнює їхнє виявлення та знищення.

За словами речника, така тактика вже регулярно використовується російськими військами. Для Одеси це означає, що загроза комбінованих атак залишається високою, а ворог продовжує шукати нові способи обійти українську систему захисту.

"Ворог намагається ховати ці повітряні цілі. Тобто робити такий собі перехід відповідний, коли одна ракета, грубо кажучи, йде, а потім лише перед берегом вже з'являється кілька повітряних цілей. Звичайно, це ускладнює роботу засобів ППО", — пояснив Братчук.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна вже проводить першу фазу операції з деокупації Криму. Йдеться про удари по транспортній та паливно-енергетичній інфраструктурі півострова й шляхах, якими Росія постачає туди ресурси. Таким чином російське угруповання намагаються ізолювати від постачання. Це може створити умови для подальшого звільнення Криму.

Також Новини.LIVE писали, що Одеса та Одеська область залишаються одними з головних напрямків для російських атак. Українські військові готують регіон до різних сценаріїв і посилюють оборону міста. Сили оборони готові реагувати на нові загрози, зокрема можливу спробу ворога просунутися в напрямку Одеси.