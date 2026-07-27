Україна почала першу фазу деокупації Криму: що відбувається

Кримський міст. Фото ілюстративне: росЗМІ

Україна вже проводить першу фазу операції з деокупації Криму. Йдеться про удари по транспортній та паливно-енергетичній інфраструктурі півострова й шляхах, якими Росія постачає туди ресурси. Таким чином російське угруповання намагаються ізолювати від постачання. Це може створити умови для подальшого звільнення Криму.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, передає Новини.LIVE.

Удар по логістиці

Удари Сил оборони по транспортній і паливно-енергетичній інфраструктурі в окупованому Криму та на маршрутах до нього можна розглядати як перший етап деокупації. За словами Гетьмана, такий підхід до звільнення півострова обговорювали ще раніше. Його мета — поступово позбавити російські війська можливості вести бойові дії через руйнування логістики та ускладнення постачання. Водночас Гетьман зазначив, що повністю виключати наземну операцію не варто.

"Хоча наземну операцію все одно доведеться проводити", — сказав він.

Шляхи втечі росіян

Ключовою частиною такого сценарію експерт називає фактичну блокаду окупованого Криму. Якщо основні шляхи постачання будуть зруйновані, російське угруповання на півострові матиме дедалі менше можливостей для продовження бойових дій. Гетьман вважає, що в такій ситуації перед російськими військовими залишиться кілька варіантів.

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"Залишається три шляхи у росіян. Або тікати через поки що існуючий Керченський міст, або здаватися в полон, або просто загинути, бо іншого виходу, коли нема чим воювати, в них нема", — заявив військовий експерт.

Контрнаступ уже триває

Коментуючи слова командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді про можливість деокупації Криму без класичного штурму, Гетьман погодився з такою оцінкою. Він наголосив, що сучасний контрнаступ може відбуватися не лише через масштабне просування сухопутних військ.

"Так, це і є деокупація Криму. Це і є контрнаступ. Просто виглядає він не так, як нам хотілося б", — сказав Гетьман.

На його думку, нинішня кампанія є прикладом асиметричних дій. Він вважає, що її перша фаза вже триває та полягає передусім у послабленні російської логістики на півострові.

Як повідомляли Новини.LIVE, Сили оборони України вночі 26 липня завдали ударів по низці військових і воєнно-економічних об’єктів Росії та окупованого Криму. Підтверджено ураження об’єкта "Чорноморнафтогаз", ретранслятора управління ударними безпілотниками, а також Тюменського нафтопереробного заводу в РФ.

Також Новини.LIVE писали, що Чорноморський флот Росії більше не виконує ті завдання, заради яких його створювали. Більшість бойових кораблів переховується в Новоросійську, а спроби відновити флот регулярно зривають українські удари. Кремль утримує його в Чорному морі переважно з політичних причин.