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Головна Одеса Українські моряки знищили корабель ФСБ РФ "Ізумруд"

Українські моряки знищили корабель ФСБ РФ "Ізумруд"

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Дата публікації: 14 липня 2026 19:30
Корабель ФСБ РФ Ізумруд знищили ВМС України біля Новоросійська
Російський корабель. Ілюстративне фото: Вікіпедія

Військово-Морські сили Збройних сил України знищили прикордонний сторожовий корабель ФСБ Росії "Ізумруд". Операцію виконали українські військові моряки із застосуванням морського безекіпажного комплексу Sargan-3000.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ВМС.

Знищення російського корабля "Ізумруд"

"Українські військові моряки потопили прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу морським безекіпажним комплексом Sargan-3000 неподалік Новоросійська. Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені", — йдеться у повідомленні.

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Знищення корабля "Ізумруд". Фото: t.me/ukrainian_navy

Зазначається, що саме "Ізумруд" 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі ВМС України в Керченській протоці.

Що відомо про "Ізумруд"

ПСКР "Ізумруд" спущений на воду у 2014 році. Корабель був обладнаний вертолітним майданчиком. Його довжина — 62,5 м. Водотоннажність — близько 630-750 тонн, а максимальна швидкість — до 27 вузлів.

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Як писали Новини.LIVE, раніше біля Криму Сили оборони знищили ще один російський корабель. Серед уражених цілей також були системи ППО, залізнична інфраструктура та паливні запаси. 

А 1 липня СБУ вдарила по ангарах із винищувачами на аеродромі в Криму. Після атаки на одному з об'єктів спалахнула пожежа.

ВМС корабель втрати окупантів
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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