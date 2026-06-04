Біля Криму знищено ще один російський корабель: операція ЗСУ

Уражений корабель у Криму. Фото: скриншот із відео

Лише за одну ніч українські безпілотники завдали серії ударів по військових об'єктах російських окупантів у Криму та на тимчасово захоплених територіях. Серед уражених цілей — корабель, системи ППО, залізнична інфраструктура, паливні запаси та енергетичні об'єкти. Українські сили продовжують системно послаблювати військову логістику противника.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Сили безпілотних систем України.

Удар по кораблю

Пілоти Сил безпілотних систем у ніч на 4 червня провели низку успішних ударів по важливих об'єктах армії РФ. Найбільш помітною ціллю став прикордонний сторожовий корабель "Світляк" проєкту 10410, який перебував поблизу села Юркіне в окупованому Криму.

Удар по ППО

Також під удари українських дронів потрапили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" у Стрілковому на Херсонщині та радіотехнічна система ближньої навігації РСБН-4Н у Саках. Такі об'єкти використовуються для прикриття військ і забезпечення роботи авіації.

Знищення логістики

Окрему увагу українські оператори приділили логістиці окупантів. У Криму були уражені локомотиви в районах Владиславівки та Роздольного. У Донецькій області під удар потрапили трансформатори в Булавинському та Вуглегірську, а також цистерни з паливно-мастильними матеріалами в Макіївці.

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Десант в Криму

Попри активне будівництво фортифікацій і укріплень на узбережжі окупованого Криму, говорити про підготовку України до масштабної десантної операції наразі передчасно. Таку думку висловив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. За його словами, подібна операція потребує одночасної роботи морської, повітряної та сухопутної складових, а також значних ресурсів і підготовки.

Він наголосив, що сьогодні головним завданням залишається послаблення російського військового потенціалу на півострові. Українські сили вже системно завдають ударів по логістиці, складах, об'єктах ППО та Чорноморському флоту. Саме тому окупанти дедалі більше уваги приділяють оборонним спорудам уздовж узбережжя та намагаються підготуватися до будь-яких сценаріїв.

"Нам сьогодні потрібна десантна операція в Криму? Я скажу так — не потрібна. Це дуже складна операція, яка потребує повітряної, морської та сухопутної складових. Чи є сьогодні для цього необхідні ресурси? Я впевнений, що ні. Це очевидні речі", — зазначив Братчук.

Реакція РФ на загрозу

Водночас, за словами речника, нервова реакція російської сторони свідчить про те, що питання Криму залишається для неї болючим. Попри численні фортифікації та великі угруповання військ на окупованих територіях, Україна поступово руйнує ключові елементи забезпечення російської армії. Йдеться про транспортні маршрути, паливну інфраструктуру, поромні переправи та можливості Чорноморського флоту. Братчук звернув увагу, що ще кілька років тому багато хто вважав звільнення Криму малореальним сценарієм. Однак сьогодні ситуація виглядає інакше, адже російські можливості на півострові поступово скорочуються під впливом регулярних українських ударів.

"Хто сьогодні скаже, що Крим неможливо звільнити? Такі люди знайдуться. Але є й інші факти: перекриваються логістичні маршрути, Чорноморський флот відходить від берегів Криму, руйнуються переправи, виникають проблеми з постачанням. Це не буде завтра чи післязавтра, але питання Криму нікуди не зникло і залишається актуальним", — підкреслив він.

Як повідомляли Новини.LIVE, на тимчасово окупованому Кримському півострові виникли проблеми з пальним. Бензин продають за талонами, а в одні руки відпускають не більше 20 літрів. Такі обмеження пов'язують із труднощами в логістиці після ударів по об'єктах окупантів. Ця ситуація може стати одним із чинників тиску на Росію та її присутність у Криму.

Також Новини.LIVE писали, що українські дрони дедалі активніше б'ють по логістиці російської армії на окупованих територіях. Під ударом опинився один із ключових маршрутів, яким ворог перекидає техніку, пальне та боєприпаси між Кримом і Донбасом. У РНБО вважають, що такі операції можуть суттєво обмежити можливості окупантів. Водночас українські розвідники вже демонструють результати своєї роботи на цьому напрямку.