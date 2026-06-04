Возле Крыма уничтожен еще один российский корабль: операция ВСУ

Пораженный корабль в Крыму. Фото: скриншот из видео

Только за одну ночь украинские беспилотники нанесли серию ударов по военным объектам российских оккупантов в Крыму и на временно захваченных территориях. Среди пораженных целей — корабль, системы ПВО, железнодорожная инфраструктура, топливные запасы и энергетические объекты. Украинские силы продолжают системно ослаблять военную логистику противника.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Силы беспилотных систем Украины.

Удар по кораблю

Пилоты Сил беспилотных систем в ночь на 4 июня провели ряд успешных ударов по важным объектам армии РФ. Наиболее заметной целью стал пограничный сторожевой корабль "Светляк" проекта 10410, который находился вблизи села Юркино в оккупированном Крыму.

Удар по ПВО

Также под удары украинских дронов попали зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в Стрелковом на Херсонщине и радиотехническая система ближней навигации РСБН-4Н в Саках. Такие объекты используются для прикрытия войск и обеспечения работы авиации.

Уничтожение логистики

Отдельное внимание украинские операторы уделили логистике оккупантов. В Крыму были поражены локомотивы в районах Владиславовки и Раздольного. В Донецкой области под удар попали трансформаторы в Булавинском и Углегорске, а также цистерны с горюче-смазочными материалами в Макеевке.

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Десант в Крыму

Несмотря на активное строительство фортификаций и укреплений на побережье оккупированного Крыма, говорить о подготовке Украины к масштабной десантной операции пока преждевременно. Такое мнение высказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. По его словам, подобная операция требует одновременной работы морской, воздушной и сухопутной составляющих, а также значительных ресурсов и подготовки.

Он отметил, что сегодня главной задачей остается ослабление российского военного потенциала на полуострове. Украинские силы уже системно наносят удары по логистике, складам, объектам ПВО и Черноморскому флоту. Именно поэтому оккупанты все больше внимания уделяют оборонительным сооружениям вдоль побережья и пытаются подготовиться к любым сценариям.

"Нам сегодня нужна десантная операция в Крыму? Я скажу так — не нужна. Это очень сложная операция, которая требует воздушной, морской и сухопутной составляющих. Есть ли сегодня для этого необходимые ресурсы? Я уверен, что нет. Это очевидные вещи", — отметил Братчук.

Реакция РФ на угрозу

В то же время, по словам спикера, нервная реакция российской стороны свидетельствует о том, что вопрос Крыма остается для нее болезненным. Несмотря на многочисленные фортификации и большие группировки войск на оккупированных территориях, Украина постепенно разрушает ключевые элементы обеспечения российской армии. Речь идет о транспортных маршрутах, топливной инфраструктуре, паромных переправах и возможностях Черноморского флота. Братчук обратил внимание, что еще несколько лет назад многие считали освобождение Крыма малореальным сценарием. Однако сегодня ситуация выглядит иначе, ведь российские возможности на полуострове постепенно сокращаются под влиянием регулярных украинских ударов.

"Кто сегодня скажет, что Крым невозможно освободить? Такие люди найдутся. Но есть и другие факты: перекрываются логистические маршруты, Черноморский флот отходит от берегов Крыма, разрушаются переправы, возникают проблемы со снабжением. Это не будет завтра или послезавтра, но вопрос Крыма никуда не исчез и остается актуальным", — подчеркнул он.

Как сообщали Новини.LIVE, на временно оккупированном Крымском полуострове возникли проблемы с топливом. Бензин продают по талонам, а в одни руки отпускают не более 20 литров. Такие ограничения связывают с трудностями в логистике после ударов по объектам оккупантов. Эта ситуация может стать одним из факторов давления на Россию и ее присутствие в Крыму.

Также Новини.LIVE писали, что украинские дроны все активнее бьют по логистике российской армии на оккупированных территориях. Под ударом оказался один из ключевых маршрутов, по которому враг перебрасывает технику, топливо и боеприпасы между Крымом и Донбассом. В СНБО считают, что такие операции могут существенно ограничить возможности оккупантов. В то же время украинские разведчики уже демонстрируют результаты своей работы на этом направлении.