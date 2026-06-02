Крим втрачає опору: вплив ударів по логістиці на фронт

Знищена техніка РФ на трасі в Криму. Фото: скриншот з відео

Удари по російській логістиці на окупованих територіях починають змінювати ситуацію на південному фронті. Українські сили дедалі активніше атакують маршрути постачання, склади та тилові об'єкти ворога. Це вже ускладнює забезпечення російських військ боєприпасами, пальним і технікою. Наслідки таких дій можуть стати відчутними не лише в Криму, а й безпосередньо на фронті.

Про це в ефірі День.LIVE розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Коридор під ударом

Останніми місяцями українські сили системно працюють по логістичних маршрутах, які забезпечують російське угруповання на півдні. Особлива увага приділяється так званому сухопутному коридору до Криму. Паралельно триває знищення елементів протиповітряної оборони, що відкриває більше можливостей для ударів углиб окупованих територій. За словами Сергія Братчука, наслідки цієї кампанії вже починають проявлятися.

"Якщо говоримо про так званий сухопутний коридор, то сьогодні повного вогневого контролю ще немає. Але заходи, які вже проводить ворог, свідчать, що його логістика обмежується, а дії російських військ у південній операційній зоні ускладнюються", — зазначив Братчук.

Він наголосив, що ефект не завжди помітний миттєво. Російська армія ще має накопичені запаси, однак поступове знищення логістичної інфраструктури та систем ППО створює для неї дедалі більше проблем.

"Була проведена дуже серйозна підготовча робота, зокрема щодо зменшення кількості засобів протиповітряної оборони поблизу фронту. Ворог уже змушений думати, як захищати склади боєприпасів і сховища паливно-мастильних матеріалів", — додав речник УДА.

Удар по логістиці

На думку Братчука, атаки на транспортні артерії та тилові об'єкти можуть суттєво вплинути на перебіг війни. Логістика є основою будь-яких бойових дій, адже саме через неї армія отримує зброю, боєприпаси, пальне та поповнення особового складу. Чим складніше доставляти ці ресурси до фронту, тим менш інтенсивними стають атаки.

"Логістика безпосередньо впливає на фронт і на інтенсивність бойових дій. Мова йде про боєкомплект, особовий склад та озброєння, які потрібно своєчасно доставляти до лінії бойового зіткнення", — розповів Сергій Братчук.

Речник УДА переконаний, що Україна цілеспрямовано готувалася до такої кампанії. За його словами, ворог уже змушений відсувати свої тилові бази далі від фронту, що збільшує маршрути постачання та створює нові труднощі.

"Очевидно, що можливостей для безперервних штурмових дій у противника ставатиме дедалі менше. Наші удари масштабуватимуться, а ворог не почуватиметься безпечно навіть у тих районах, які ще недавно вважав глибоким тилом", — зазначив Братчук.

Паливна криза

Проблеми з постачанням пального можуть стати одним із найболючіших наслідків для окупаційної влади Криму. За словами Братчука, дефіцит насамперед відчуватимуть цивільні, оскільки військові потреби залишатимуться пріоритетом для російської армії. Уже зараз на півострові з'являються ознаки напруження з постачанням бензину та дизеля.

"Якщо у курортному напрямку бензину та дизельного пального сьогодні немає, то це вже серйозний сигнал. Життя окупантів у Криму стає дедалі менш комфортним", — додав речник.

Водночас проблеми можуть торкнутися не лише приватного транспорту. Йдеться також про роботу комунальних служб, екстреної допомоги та інших критично важливих сервісів.

"У першу чергу все забиратимуть для військових потреб. Тому питання виникатимуть і щодо роботи комунальних служб, і щодо швидкої допомоги, і щодо інших сфер забезпечення", — розповів Сергій Братчук.

На думку речника УДА, якщо нинішня тенденція збережеться ще кілька тижнів, наслідки можуть почати відчуватися вже безпосередньо на фронті.

Наслідки для півдня

Попри труднощі з логістикою, Росія навряд чи найближчим часом зменшить кількість ударів по південних регіонах України. З території Криму регулярно запускають ударні дрони та інші засоби ураження по Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. Проте проблеми із забезпеченням поступово позначатимуться на можливостях окупаційної армії.

"Я не думаю, що пусків ударних дронів стане менше вже зараз. Але з часом це впливатиме на забезпечення російської окупаційної армії, і вони змушені будуть шукати нові способи убезпечити свою логістику", — зауважив Сергій Братчук.

Росіяни вже намагаються захищати ключові маршрути антидроновими сітками та іншими засобами. Однак такі роботи також перебувають під постійним контролем української розвідки та операторів безпілотників.

"Такі роботи проводитимуться під пильним оком наших дронів і наших операторів. Спокійно облаштовувати нові захисні маршрути ворогу ніхто не дозволить", — підсумував речник УДА.

