Крым теряет опору: влияние ударов по логистике на фронт

Уничтоженная техника РФ на трассе в Крыму. Фото: скриншот из видео

Удары по российской логистике на оккупированных территориях начинают менять ситуацию на южном фронте. Украинские силы все активнее атакуют маршруты снабжения, склады и тыловые объекты врага. Это уже затрудняет обеспечение российских войск боеприпасами, горючим и техникой. Последствия таких действий могут стать ощутимыми не только в Крыму, но и непосредственно на фронте.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Коридор под ударом

В последние месяцы украинские силы системно работают по логистическим маршрутам, которые обеспечивают российскую группировку на юге. Особое внимание уделяется так называемому сухопутному коридору в Крым. Параллельно продолжается уничтожение элементов противовоздушной обороны, что открывает больше возможностей для ударов вглубь оккупированных территорий. По словам Сергея Братчука, последствия этой кампании уже начинают проявляться.

"Если говорим о так называемом сухопутном коридоре, то сегодня полного огневого контроля еще нет. Но меры, которые уже проводит враг, свидетельствуют, что его логистика ограничивается, а действия российских войск в южной операционной зоне усложняются", — отметил Братчук.

Он подчеркнул, что эффект не всегда заметен мгновенно. Российская армия еще имеет накопленные запасы, однако постепенное уничтожение логистической инфраструктуры и систем ПВО создает для нее все больше проблем.

Читайте также:

"Была проведена очень серьезная подготовительная работа, в частности по уменьшению количества средств противовоздушной обороны вблизи фронта. Враг уже вынужден думать, как защищать склады боеприпасов и хранилища горюче-смазочных материалов", — добавил представитель УДА.

Удар по логистике

По мнению Братчука, атаки на транспортные артерии и тыловые объекты могут существенно повлиять на ход войны. Логистика является основой любых боевых действий, ведь именно через нее армия получает оружие, боеприпасы, топливо и пополнение личного состава. Чем сложнее доставлять эти ресурсы к фронту, тем менее интенсивными становятся атаки.

"Логистика непосредственно влияет на фронт и на интенсивность боевых действий. Речь идет о боекомплекте, личном составе и вооружении, которые нужно своевременно доставлять к линии боевого соприкосновения", — рассказал Сергей Братчук.

Представитель УДА убежден, что Украина целенаправленно готовилась к такой кампании. По его словам, враг уже вынужден отодвигать свои тыловые базы дальше от фронта, что увеличивает маршруты снабжения и создает новые трудности.

"Очевидно, что возможностей для непрерывных штурмовых действий у противника будет становиться все меньше. Наши удары будут масштабироваться, а враг не будет чувствовать себя безопасно даже в тех районах, которые еще недавно считал глубоким тылом", — отметил Братчук.

Топливный кризис

Проблемы с поставками топлива могут стать одним из самых болезненных последствий для оккупационных властей Крыма. По словам Братчука, дефицит в первую очередь будут ощущать гражданские, поскольку военные нужды будут оставаться приоритетом для российской армии. Уже сейчас на полуострове появляются признаки напряжения с поставками бензина и дизеля.

"Если в курортном направлении бензина и дизельного топлива сегодня нет, то это уже серьезный сигнал. Жизнь оккупантов в Крыму становится все менее комфортной", — добавил спикер.

В то же время проблемы могут коснуться не только частного транспорта. Речь идет также о работе коммунальных служб, экстренной помощи и других критически важных сервисов.

"В первую очередь все будут забирать для военных нужд. Поэтому вопросы будут возникать и по работе коммунальных служб, и по скорой помощи, и по другим сферам обеспечения", — рассказал Сергей Братчук.

По мнению представителя УДА, если нынешняя тенденция сохранится еще несколько недель, последствия могут начать ощущаться уже непосредственно на фронте.

Последствия для юга

Несмотря на трудности с логистикой, Россия вряд ли в ближайшее время уменьшит количество ударов по южным регионам Украины. С территории Крыма регулярно запускают ударные дроны и другие средства поражения по Одесской, Николаевской и Херсонской областям. Однако проблемы с обеспечением постепенно будут сказываться на возможностях оккупационной армии.

"Я не думаю, что пусков ударных дронов станет меньше уже сейчас. Но со временем это будет влиять на обеспечение российской оккупационной армии, и они вынуждены будут искать новые способы обезопасить свою логистику", — отметил Сергей Братчук.

Россияне уже пытаются защищать ключевые маршруты антидроновими сетками и другими средствами. Однако такие работы также находятся под постоянным контролем украинской разведки и операторов беспилотников.

"Такие работы будут проводиться под бдительным оком наших дронов и наших операторов. Спокойно обустраивать новые защитные маршруты врагу никто не позволит", — подытожил спикер УДА.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия продолжает терять свои боевые суда и катера в Черном море из-за ударов украинских дронов. На фоне новых атак оккупанты начали устанавливать на корабли импровизированные защитные конструкции — так называемые "мангалы". Враг пытается адаптироваться к современной войне, но полностью защититься от морских и воздушных ударов невозможно.

Также Новини.LIVE писали, что Украина имеет реальную возможность вернуть оккупированный полуостров, если полностью заблокирует к нему все подступы. Уничтожение логистики заставит российские войска добровольно покинуть регион. Кроме того, именно контроль над этой территорией определит победителя в нынешней войне.