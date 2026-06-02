Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Крым теряет опору: влияние ударов по логистике на фронт

Крым теряет опору: влияние ударов по логистике на фронт

Ua ru
Дата публикации 2 июня 2026 09:30
Крым теряет опору: влияние ударов по логистике на фронт
Уничтоженная техника РФ на трассе в Крыму. Фото: скриншот из видео

Удары по российской логистике на оккупированных территориях начинают менять ситуацию на южном фронте. Украинские силы все активнее атакуют маршруты снабжения, склады и тыловые объекты врага. Это уже затрудняет обеспечение российских войск боеприпасами, горючим и техникой. Последствия таких действий могут стать ощутимыми не только в Крыму, но и непосредственно на фронте.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Коридор под ударом

В последние месяцы украинские силы системно работают по логистическим маршрутам, которые обеспечивают российскую группировку на юге. Особое внимание уделяется так называемому сухопутному коридору в Крым. Параллельно продолжается уничтожение элементов противовоздушной обороны, что открывает больше возможностей для ударов вглубь оккупированных территорий. По словам Сергея Братчука, последствия этой кампании уже начинают проявляться.

"Если говорим о так называемом сухопутном коридоре, то сегодня полного огневого контроля еще нет. Но меры, которые уже проводит враг, свидетельствуют, что его логистика ограничивается, а действия российских войск в южной операционной зоне усложняются", — отметил Братчук.

Он подчеркнул, что эффект не всегда заметен мгновенно. Российская армия еще имеет накопленные запасы, однако постепенное уничтожение логистической инфраструктуры и систем ПВО создает для нее все больше проблем.

Читайте также:

"Была проведена очень серьезная подготовительная работа, в частности по уменьшению количества средств противовоздушной обороны вблизи фронта. Враг уже вынужден думать, как защищать склады боеприпасов и хранилища горюче-смазочных материалов", — добавил представитель УДА.

Удар по логистике

По мнению Братчука, атаки на транспортные артерии и тыловые объекты могут существенно повлиять на ход войны. Логистика является основой любых боевых действий, ведь именно через нее армия получает оружие, боеприпасы, топливо и пополнение личного состава. Чем сложнее доставлять эти ресурсы к фронту, тем менее интенсивными становятся атаки.

"Логистика непосредственно влияет на фронт и на интенсивность боевых действий. Речь идет о боекомплекте, личном составе и вооружении, которые нужно своевременно доставлять к линии боевого соприкосновения", — рассказал Сергей Братчук.

Представитель УДА убежден, что Украина целенаправленно готовилась к такой кампании. По его словам, враг уже вынужден отодвигать свои тыловые базы дальше от фронта, что увеличивает маршруты снабжения и создает новые трудности.

"Очевидно, что возможностей для непрерывных штурмовых действий у противника будет становиться все меньше. Наши удары будут масштабироваться, а враг не будет чувствовать себя безопасно даже в тех районах, которые еще недавно считал глубоким тылом", — отметил Братчук.

Топливный кризис

Проблемы с поставками топлива могут стать одним из самых болезненных последствий для оккупационных властей Крыма. По словам Братчука, дефицит в первую очередь будут ощущать гражданские, поскольку военные нужды будут оставаться приоритетом для российской армии. Уже сейчас на полуострове появляются признаки напряжения с поставками бензина и дизеля.

"Если в курортном направлении бензина и дизельного топлива сегодня нет, то это уже серьезный сигнал. Жизнь оккупантов в Крыму становится все менее комфортной", — добавил спикер.

В то же время проблемы могут коснуться не только частного транспорта. Речь идет также о работе коммунальных служб, экстренной помощи и других критически важных сервисов.

"В первую очередь все будут забирать для военных нужд. Поэтому вопросы будут возникать и по работе коммунальных служб, и по скорой помощи, и по другим сферам обеспечения", — рассказал Сергей Братчук.

По мнению представителя УДА, если нынешняя тенденция сохранится еще несколько недель, последствия могут начать ощущаться уже непосредственно на фронте.

Последствия для юга

Несмотря на трудности с логистикой, Россия вряд ли в ближайшее время уменьшит количество ударов по южным регионам Украины. С территории Крыма регулярно запускают ударные дроны и другие средства поражения по Одесской, Николаевской и Херсонской областям. Однако проблемы с обеспечением постепенно будут сказываться на возможностях оккупационной армии.

"Я не думаю, что пусков ударных дронов станет меньше уже сейчас. Но со временем это будет влиять на обеспечение российской оккупационной армии, и они вынуждены будут искать новые способы обезопасить свою логистику", — отметил Сергей Братчук.

Россияне уже пытаются защищать ключевые маршруты антидроновими сетками и другими средствами. Однако такие работы также находятся под постоянным контролем украинской разведки и операторов беспилотников.

"Такие работы будут проводиться под бдительным оком наших дронов и наших операторов. Спокойно обустраивать новые защитные маршруты врагу никто не позволит", — подытожил спикер УДА.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия продолжает терять свои боевые суда и катера в Черном море из-за ударов украинских дронов. На фоне новых атак оккупанты начали устанавливать на корабли импровизированные защитные конструкции — так называемые "мангалы". Враг пытается адаптироваться к современной войне, но полностью защититься от морских и воздушных ударов невозможно.

Также Новини.LIVE писали, что Украина имеет реальную возможность вернуть оккупированный полуостров, если полностью заблокирует к нему все подступы. Уничтожение логистики заставит российские войска добровольно покинуть регион. Кроме того, именно контроль над этой территорией определит победителя в нынешней войне.

Крым логистика эфир Новини.LIVE
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации