Кримський коридор стає пасткою для РФ: логістику порушено

Знищене авто на ТОТ. Фото ілюстративне: Кримський вітер

Українські дрони дедалі активніше б'ють по логістиці російської армії на окупованих територіях. Під ударом опинився один із ключових маршрутів, яким ворог перекидає техніку, пальне та боєприпаси між Кримом і Донбасом. У РНБО вважають, що такі операції можуть суттєво обмежити можливості окупантів. Водночас українські розвідники вже демонструють результати своєї роботи на цьому напрямку.

Про це в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів член РНБО та секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко.

Удар по логістиці

Україна продовжує нарощувати можливості безпілотних систем, які допомагають завдавати ударів по важливих військових об'єктах противника. Одним із головних завдань залишається порушення логістики окупантів на захоплених територіях. За словами члена РНБО та секретаря парламентського комітету з питань нацбезпеки Романа Костенка, ця робота вже дає відчутний результат.

"Українські дрони перерізають зараз логістику до Криму. Чи є можливість перекрити все? Зараз прямо немає. Але основні і важливі маршрути дійсно є. Потрібно просто нарощувати ці засоби, і вони нарощуються в Україні. Я думаю, прийде момент, коли Україна буде домінувати над своїми окупованими територіями, і Росія просто не зможе там пересуватись так само, як вона не може зараз розміщувати кораблі в окупованому Криму", — сказав Костенко.

Роман Костенко про удари по логістиці. Фото: Новини.LIVE

Знищення маршрутів

Зазначимо, українські розвідники взяли під вогневий контроль сухопутний коридор, який з'єднує окупований Крим із Донецькою областю. Саме цим маршрутом російська армія перекидає пальне, боєприпаси та військову техніку на передову.

За даними Головного управління розвідки, оператори дронів регулярно завдають ударів по транспорту окупантів на ділянках між Бердянськом, Мелітополем і Джанкоєм. Унаслідок атак знищуються паливозаправники, вантажівки та спеціальні трали для перевезення важкої техніки. У ГУР зазначають, що масове полювання на ворожу логістику на Запорізькому напрямку стало можливим завдяки використанню сучасних безпілотників.

