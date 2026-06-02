Крымский коридор становится ловушкой для РФ: логистика нарушена

Уничтоженное авто на ВОТ. Фото иллюстративное: Крымский ветер

Украинские дроны все активнее бьют по логистике российской армии на оккупированных территориях. Под ударом оказался один из ключевых маршрутов, по которому враг перебрасывает технику, топливо и боеприпасы между Крымом и Донбассом. В СНБО считают, что такие операции могут существенно ограничить возможности оккупантов. В то же время украинские разведчики уже демонстрируют результаты своей работы на этом направлении.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал член СНБО и секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

Удар по логистике

Украина продолжает наращивать возможности беспилотных систем, которые помогают наносить удары по важным военным объектам противника. Одной из главных задач остается нарушение логистики оккупантов на захваченных территориях. По словам члена СНБО и секретаря парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Романа Костенко, эта работа уже дает ощутимый результат.

"Украинские дроны перерезают сейчас логистику в Крым. Есть ли возможность перекрыть все? Сейчас прямо нет. Но основные и важные маршруты действительно есть. Нужно просто наращивать эти средства, и они наращиваются в Украине. Я думаю, придет момент, когда Украина будет доминировать над своими оккупированными территориями, и Россия просто не сможет там передвигаться так же, как она не может сейчас размещать корабли в оккупированном Крыму", — сказал Костенко.

Роман Костенко об ударах по логистике. Фото: Новини.LIVE

Уничтожение маршрутов

Отметим, украинские разведчики взяли под огневой контроль сухопутный коридор, который соединяет оккупированный Крым с Донецкой областью. Именно по этому маршруту российская армия перебрасывает топливо, боеприпасы и военную технику на передовую.

Читайте также:

По данным Главного управления разведки, операторы дронов регулярно наносят удары по транспорту оккупантов на участках между Бердянском, Мелитополем и Джанкоем. В результате атак уничтожаются топливозаправщики, грузовики и специальные тралы для перевозки тяжелой техники. В ГУР отмечают, что массовая охота на вражескую логистику на Запорожском направлении стала возможной благодаря использованию современных беспилотников.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина имеет реальную возможность вернуть оккупированный полуостров, если полностью заблокирует к нему все подступы. Уничтожение логистики заставит российские войска добровольно покинуть регион. Кроме того, именно контроль над этой территорией определит победителя в нынешней войне.

Также Новини.LIVE писали, что атаки на транспортные артерии и тыловые объекты на ВОТ могут существенно повлиять на ход войны. Логистика является основой любых боевых действий, ведь именно через нее армия получает оружие, боеприпасы, топливо и пополнение личного состава. Чем сложнее доставлять эти ресурсы к фронту, тем менее интенсивными становятся атаки.