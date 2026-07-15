Плетенчук пояснив, що сталося з Чорноморським флотом РФ

Корабель РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Чорноморський флот Росії більше не виконує ті завдання, заради яких його створювали. Більшість бойових кораблів переховується в Новоросійську, а спроби відновити флот регулярно зривають українські удари. Кремль утримує його в Чорному морі переважно з політичних причин.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Головне завдання

Чорноморський флот Росії формально існує, хоча його статус змінився, а бойові можливості суттєво скоротилися. За словами речника ВМС України Дмитра Плетенчука, зараз головною метою російських кораблів є не виконання бойових завдань, а власне виживання.

"Їхнє зараз основне завдання — вижити. Вони ховаються від нас у пункті базування Новоросійськ", — зазначив Плетенчук.

За його словами, російські кораблі залишили окупований Крим і фактично втратили можливість вільно діяти в західній частині Чорного моря.

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Політичне рішення

Дмитро Плетенчук вважає, що відновити вплив Чорноморського флоту Росії за нинішніх умов практично неможливо. Він наголосив, що зараз флот лише витрачає великі бюджетні кошти, а його бойова ефективність залишається низькою.

"Вони можуть за місяць запускати кілька малоефективних ракет, але це зовсім не той результат, на який вони розраховували", — сказав речник ВМС.

На його думку, Росія не виводить флот із Чорного моря насамперед тому, що не хоче офіційно визнавати поразку на морі.

Удари по Криму

Попри постійні загрози, Росія продовжує вкладати кошти у будівництво та ремонт кораблів в окупованому Криму. Водночас українські Сили оборони регулярно завдають ударів по цих об'єктах.

"Вони вкладають величезні ресурси, а ми можемо просто дочекатися і черговим ударом звести все нанівець", — розповів Плетенчук.

Він також нагадав, що окремі кораблі після українських ударів повертаються до гавані на буксирах, аби їх не добили повторними атаками.

Легка мішень

За словами речника ВМС, навіть у Новоросійську російські кораблі не можуть почуватися в безпеці. Під час ремонту або стоянки в доках вони стають значно легшими цілями для ударів.

"Щойно корабель стає в док або на стоянку, він із рухомої цілі перетворюється на нерухому. Ми цим користуємося, і вони це добре розуміють", — додав Плетенчук.

Як повідомляли Новини.LIVE, за словами речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, військові постійно змінюють підходи до протидії російським атакам. Одним із результатів цієї роботи стало посилення захисту над морем, що вплинуло й на безпекову ситуацію в Одесі.

Також Новини.LIVE писали, що українські морські дрони не лише змінили ситуацію в Чорному морі, а й змусили Росію переглянути підхід до розвитку безпілотних технологій. Попри великі ресурси та потужний військово-промисловий комплекс, країна-агресор досі не змогла повністю наздогнати Україну в цьому напрямку. Водночас росіяни активно розвивають власні розробки та намагаються скоротити відставання.