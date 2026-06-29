Плетенчук розповів, що змінює ситуацію навколо Криму

РФ запускає ракету з корабля. Фото ілюстративне: росЗМІ

Острів Зміїний, який став одним із символів українського спротиву, нині вже не перебуває під таким тиском російських військ, як раніше. Водночас у Чорному морі триває боротьба за контроль над логістикою окупантів і їхньою військовою інфраструктурою. Активними залишаються також Кінбурнська коса та тимчасово окупований Крим, де Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

Острів Зміїний

30 червня минає чотири роки з дня звільнення острова Зміїний від російських окупантів. Попри активність РФ у Чорному морі, нині ситуація навколо острова значно спокійніша, ніж у попередні роки. За словами речника ВМС, останнім часом росіяни майже не завдають ударів по Зміїному.

"Раніше вони більше приділяли уваги цьому. Буквально ще торік росіяни періодично скидали у напрямку Зміїного керовані авіабомби. Останнім часом я взагалі не бачив інформації про такі удари, тому сказати, що російська авіація зараз безпосередньо впливає на ситуацію навколо острова, не можу", — сказав Плетенчук.

Кінбурнська коса

Речник ВМС наголосив, що Кінбурнська коса залишається активною зоною бойових дій. За його словами, російські війська й надалі намагаються утримувати там присутність через стратегічне значення цієї території.

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"Саме перебуваючи на косі, росіяни фактично блокують вихід до Чорного моря з портів Миколаєва. Вони також використовують цю територію для обстрілів півдня Миколаївської області, але українські сили регулярно знищують такі групи", — зауважив речник ВМС.

Удари по Криму

У ніч проти 29 червня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів, зокрема в районі Севастополя. Також напередодні Сили оборони України завдали удару по залізничному мосту поблизу Джанкоя, який російські війська використовували для перекидання особового складу й техніки. Речник ВМС наголошує, що робота зі знищення військової інфраструктури окупантів триває, однак подробиці поки не розголошують.

"У Криму вистачає об'єктів військової інфраструктури та систем протиповітряної оборони. Там також базується авіація Чорноморського флоту Росії, тому робота триває, але подробиць поки не буде", — зазначив Дмитро Плетенчук.

За словами речника, основною метою таких ударів залишається послаблення російської логістики. Йдеться про маршрути, якими окупанти забезпечують свої угруповання як у Криму, так і на тимчасово окупованих територіях півдня України.

"Це про логістику і забезпечення сил і засобів росіян, які перебувають безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Український Крим має стати для росіян непідйомним", — додав речник.

Логістика РФ

За словами речника ВМС, удари по російській інфраструктурі є лише одним із етапів масштабної операції, яка триває вже кілька років. Водночас він не вважає, що завершення цієї кампанії пов'язане виключно з Керченським мостом.

"Не думаю, що Керченський міст — це фінал цієї історії. Росія продовжує утримувати сили у Чорноморському регіоні, тому до завершення ще не дуже близько, хоча сама парадигма війни вже поступово змінюється", — зауважив він.

Плетенчук також зазначив, що військово-морська логістика Росії була суттєво послаблена ще раніше, а тепер Україна дедалі більше впливає на російську присутність у тимчасово окупованому Криму.

Кораблі РФ

Після ударів по російських суднах та поромах окупанти змінили свою тактику. За словами Дмитра Плетенчука, кораблі тепер постійно переміщують між місцями стоянки, щоб зменшити ризик нових ударів.

"Вони змінюють місце стоянки, щоб не затримуватися в одному місці. Крим фактично перебуває під вогневим контролем України, тому навіть нові кораблі, які Росія там добудовує, залишаються потенційними цілями", — підсумував Плетенчук.

Як повідомляли Новини.LIVE, проблеми з паливом в окупованому Криму дедалі важче приховувати навіть російській владі. Останнім часом жителі півострова все частіше повідомляють про обмеження на автозаправках, а дефіцит визнають і в Росії. Експерти вважають, що ситуація стала настільки очевидною, що Кремль був змушений публічно про неї говорити. Водночас питання, як саме її вирішуватимуть, залишається відкритим.

Також Новини.LIVE писали, що генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження залізничного мосту в районі Ічока (колишнє селище Совєтське) у тимчасово окупованому Криму. Саме цією ділянкою російська армія перекидала особовий склад, військову техніку та матеріально-технічне забезпечення до південних районів півострова.