Генштаб підтвердив ураження мосту в окупованому Криму

Наслідки українського удару по російській території. Фото ілюстративне: Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження залізничного мосту в районі Ічока (колишнє селище Совєтське) у тимчасово окупованому Криму. Саме цією ділянкою російська армія перекидала особовий склад, військову техніку та матеріально-технічне забезпечення до південних районів півострова.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ.

"Уражено залізничний міст у районі Ічок (ТОТ АР Крим), який використовується окупантами для перекидання військ та їх забезпечення", — зазначили у Генштабі.

Ураження мосту в Криму

У військовому командуванні додали, що міст використовувався окупантами для забезпечення військової логістики. Він є частиною залізничної магістралі Джанкой — Владиславівка — Керч, яка після пошкодження Кримського мосту стала одним із ключових маршрутів постачання російського угруповання на півострові та півдні України.

Додамо, що ураження цієї інфраструктури може суттєво ускладнити перекидання техніки, боєприпасів і особового складу між центральною та східною частинами окупованого Криму. Саме через район Ічока проходить залізничний вузол, який з'єднує напрямки на Джанкой, Феодосію та Керч.

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Вибухи в Криму

Цієї ж ночі вибухи пролунали і в інших районах окупованого півострова. Міністерство оборони РФ заявило про нібито знищення 213 безпілотників над Кримом, іншими тимчасово окупованими територіями України та регіонами Росії. Водночас російське відомство традиційно не повідомило про наслідки атак.

За даними моніторингових ресурсів, під удар також потрапила Сакська теплоелектроцентраль. Зокрема, моніторингова група "Крымский ветер" із посиланням на супутникові знімки повідомила про пожежу в районі паливних резервуарів.

Допис пабліка. Фото: скриншот

За інформацією ресурсу, протягом ночі в районі Сакської ТЕЦ пролунало щонайменше 16 вибухів. Очевидці повідомляли про яскраву заграву та густий дим. Станція є основним виробником теплової енергії для міста Саки, а її електрична потужність становить майже 150 МВт.

Ситуація в Криму

Новини.LIVE повідомляли, що після останніх ударів ЗСУ по військових і логістичних об'єктах Росії в окупованому Криму побільшало охочих залишити півострів. Біля Керченського мосту утворилися великі черги на виїзд, тоді як у зворотному напрямку автомобілів майже немає. Окупаційна влада вже запровадила режим надзвичайної ситуації та евакуювала дитячий центр "Артек".

Також Новини.LIVE писали, що СБУ провела чергову спецоперацію на тимчасово окупованому Кримському півострові. Бійці Центру спецоперацій "Альфа" уразили військові об’єкти російської армії. Під удар потрапили системи ППО та інфраструктура ворожих аеродромів. Операція завдала нових втрат окупантам.

Раніше Новини.LIVE інформували, що воїни "Альфи" Служби безпеки України уразили два російські судна військового забезпечення та засоби протиповітряної оборони в Керчі на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, йдеться про кабельні кораблі проєкту 15310 "Волга" та "Вятка".